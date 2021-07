Cascadas en el metro: Elsa provoca inundaciones en Nueva York

La mañana del miércoles 7 de julio la tormenta tropical Elsa tocó tierra tierra en el estado de Florida en Estados Unidos y a pesar de que el pronóstico es que se debilitaría a depresión tropical, los daños que ha dejado son bastante importantes.

A pesar de que se espera que hasta el viernes por la tarde cuando pase cerca del estado de Nueva York, las inundaciones son preocupantes.

Inundaciones en Nueva York

De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos, durante el fin de semana que viene se esperan tres principales puntos de preocupación por inundaciones repentinas. Uno de ellos es desde las Carolinas hasta Maine por la humedad remanente de Elsa, por lo que podrían caer entre 2 a 4 pulgadas de lluvia.

Y fue justamente lo que sucedió.

En redes sociales se compartieron fotos y videos de importantes inundaciones dentro del metro de Nueva York.

Uno de los videos muestra el nivel del agua en la estación 157 de la calle 1, además de cascadas en las plataformas Penn Station, Grand Central y la 42nd St.Bryant Park.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu — Paullee 🤠 (@PaulleeWR) July 8, 2021

@MTA How is this acceptable?

Orange line inside 42nd street stop pic.twitter.com/KVsLcFJdIo — Fiona (@fiona79us) July 8, 2021

Al exterior se registraron severas inundaciones en autopistas por lo que algunas tuvieron que ser cerradas. Muchos carros quedaron varados en puentes completamente inundados y equipo de la policía acudió al rescate de los conductores.

Eso sin mencionar que los aeropuertos John F. Kennedy, el Newark Liberty y LaGuardia tienen retrasos de hasta media hora. Se espera que continúen las lluvias.