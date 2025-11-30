Lo que necesitas saber: Las fuertes tormentas y ciclones que se han registrado durante los últimos días en varios países de Asia han causado que miles de personas se desplacen de sus hogares.

Las fuertes inundaciones que se han registrado en los últimos días en varios países de Asia han dejado más de 900 muertos. Las autoridades aún realizan trabajos de rescate, buscando a cientos de personas desaparecidas.

Inundaciones en Asia // Foto: Getty Images

Inundaciones en Asia dejan más de 900 muertos y cientos de desaparecidos

Las fuertes tormentas y ciclones que se han registrado durante los últimos días en varios países de Asia han provocado fuertes lluvias e inundaciones que desafortunadamente ya se cobraron la vida de más de 900 personas.

Inundaciones en Indonesia

La situación que viven en el otro lado del mundo nos recuerda a lo que pasamos hace unos meses en México… aunque desafortunadamente en esta ocasión se han reportado aún más muertos, la mayoría en Indonesia.

De acuerdo con el último informe de las autoridades, más de 440 personas perdieron la vida y otras 400 se encontraban desaparecidas. Todo ocurre mientras intentan llegar a zonas más afectadas donde se encuentran varados sin alimentos.

Inundaciones en Asia // Foto: Getty Images

Desplazamientos en Sri Lanka

Mientras tanto, en Sri Lanka, el Centro de Gestión de Catástrofes informó que el número de personas que murieron tras las inundaciones y deslizamientos de tierra aumentó a 334.

Además, miles de personas se encuentran desaparecidas, algunas áreas de la capital se encuentran bajo el agua y casi 148 mil personas se han tenido que desplazar a refugios temporales para poder estar a salvo de la lluvia.

Situación crítica en Tailandia y Malasia

La situación en Tailandia también se reporta como crítica, pues hasta el momento se han registrado 162 fallecidos en lo que se considera como una de las peores inundaciones en una década.

En Malasia, las inundaciones que afectaron toda la zona del Sudeste Asiático le han arrebatado la vida a dos personas, además de sumergir algunas zonas de Perlis.