Pues ya salió el peine: no sólo fue porque los diputados quisieron evitarse la fatiga de llegar a acuerdos, lo de reducir las jornadas laborales – parejo – de seis a cinco también fue evitado por los empresarios.

Antes de que se mandara a la congeladora la iniciativa para que se redujeran los días laborales, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Héctor Tejada Shaar, advirtió que ni le movieran: y no por los grandes empresarios… sino porque había que pensar en los pequeños y medianos.

Trabajadores de la CDMX / Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Además, el líder de la CONCANACO señaló el descontento de empresarios con la posible reducción de horas laborales, ya que, según, ellos (los empresarios) se han rifado como los grandes concediendo en varias cosas en beneficio de los trabajadores… sin embargo, no ven nada de parte del gobierno para ponerse a mano.

Así lo dijo: “Los empresarios mexicanos ya han hecho un gran esfuerzo por incrementar el salario mínimo, cumplir con mayores impuestos federales y estatales, otorgar mayores vacaciones a sus empleados e incrementar las prestaciones laborales, sin embargo, este esfuerzo no ha venido acompañado de medidas por parte del gobierno que permitan a los empresarios mantener sus empresas sanas y productivas”.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

Durante las maratónicas sesiones que se realizaron en la Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa para que todos los trabajadores del país tuvieran dos días de descanso por cada cinco laborales. Esto, para apoyar la salud mental del trabajador y para crear el ambiente para una jornada laboral eficiente…

Y parecía que esta iniciativa estaba por concretarse, sin embargo, de buenas a primeras se anunció que no sería discutida: que porque ya no iba a dar tiempo y porque la reforma iba a necesitar acuerdos y consensos para alcanzar mayoría calificada… en fin, mejor se quedó congelada.

“Que ningún mexicano trabaje”: Salinas Pliego

Otro que también se mostró en contra de la reducción de las jornadas laborales fue el muy humanista de Ricardo Salinas Pliego. Esto lo reveló al criticar que el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, celebró que dicha iniciativa fue aprobada en comisiones.

“Qué ningún mexicano trabaje nada (así como ustedes en el Congreso, que nada más sirven para hacerse pendejos y estar mamando del dinero de los que todavía trabajamos)”, exclamó el fino y muy chambeador empresario.

Foto: Cuartoscuro

El dueño de Grupo Salinas dejó ver que, para él, reducir la jornada laboral es como pagar por no trabajar, no importando que lo que prevé la iniciativa es que el empleado trabaje con mayor eficiencia y, así, no haya disminución en la productividad… les gustan las “horas nalga”, pues.

“No todos los mexicanos soñamos con ser mantenidos del gobierno”, agregó en su ola de reclamos contra el diputado.