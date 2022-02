En vivo: Rusia intenta tomar el control de Kiev, capital de Ucrania

Por la mañana de este viernes 25 de febrero el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que por la noche las fuerzas armadas rusas aumentarían los ataques con el objetivo de llegar a Kiev, la capital, para tomarla y derrocar al gobierno. Incluso afirmó que esa podría ser la última vez que lo vieran vivo.

De acuerdo con agencias informativas internacionales y medios ucranianos, hace unas cuantas horas se reportó que paracaidistas rusos aterrizaron en Vasylkiv, una ciudad a unos 40 kilómetros al sur de Kiev.

En este momento las fuerzas ucranianas están en combate con ellos para evitar su llegada a la capital. Circulan videos de la explosiones y disparos que se escucha muy cerca de la estación de metro Berezhestayskaya.

❗️As the #Ukrainian authorities predicted, the night is really hard

There is an attack of the occupants on #Kyiv pic.twitter.com/cMat47j0dD

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022