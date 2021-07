Candidato presidencial de Morena será elegido por medio de encuesta

En Morena siguen metiéndole el acelerador a lo que tenga que ver con el cambio presidencial y, ahora, el líder del partido, Mario Delgado, ya dijo cómo es que se va a elegir al candidato. No por dedazo, como se ha insinuado… sino por el (nada) confiable método de la encuesta.

“Como siempre lo ha manifestado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Morena a los candidatos los elige el pueblo; así es y así seguirá siendo”, señaló el líder nacional del partido en cuestión, por medio de un comunicado.

Olvidándose de la de reclamos que hubo hace unos meses por el uso no tan claro de dicho método al momento de elegir candidatos para las elecciones intermedias, Mario Delgado asegura que en el pasado proceso electoral quedó comprobado que “el mejor instrumento para conocer la opinión de la gente es la encuesta; pusimos la decisión de elegir a los candidatos en sus manos y obtuvimos grandes resultados”.

Y es aquí cuando muchos dirán: “¿Seguro, manito?”… sobre todo tomando como ejemplo los casos de Zacatecas, Guerrero y Michoacán. Pero bueno, según Delgado que no hubo ninguna bronca y ningún indicio de irregularidad.

Para respaldar este tan anticipado anuncio, el líder de Morena destacó que el partido cuenta con “un comité de encuestas integrado por hombres y mujeres con una gran honorabilidad y con un gran profesionalismo, que a lo largo de los distintos procesos electorales han actuado con total transparencias”.

Respecto a los posibles candidatos no soltó nombres… sin embargo, recordó que en Morena “no se lucha por puestos o por privilegios, si no por el proyecto de transformación y por regenerar la vida pública del país”… ay ajá…

Los presidenciables de Morena, según AMLO

Hace unos días, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) soltó algunos nombres de los que, según él, son cartas fuertes de Morena para la elección del 2024… esto luego de que en la celebración del 3er aniversario de su triunfo en los comicios presidenciales, militantes del partido “destaparon” a Claudia Sheinbaum.

“Del flanco progresista, liberal, hay muchísimos como Claudia, Marcelo, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos, afortunadamente hay un relevo generacional”, aseguró AMLO.

Tsssss… ninguno de los “autodestapados”. Sobre su ausencia en el listado de AMLO fue cuestionado Ricardo Monreal… y, para no sentir que ya le hicieron (otra vez) el feo de los preferidos de López Obrador, señaló que el presidente nomás hizo referencia a los que son parte de su gabinete. Evidentemente no es así, ya que ni Claudia Sheinbaum ni Juan Ramón de la Fuente son parte de su equipo.