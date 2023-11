Lo que necesitas saber: Médicos encontraron una araña saltarina en el oído de una mujer originaria de Taiwán.

¿Se acuerdan cuando les contamos de la catarina viva que hallaron en el intestino de un hombre? Pues este caso es un poquito parecido, pero en otra parte del cuerpo: Una mujer escuchó un extraño ruido en su oído y decidió acudir al médico para saber lo que pasaba, pero se llevó una sorpresa cuando le encontraron una araña viva.

Escuchó un ruido en su oído y le encontraron una araña

De acuerdo con The New England Journal of Medicine, una mujer originaria de la ciudad de Tainan, Taiwán, escuchó un ruido incesante y molesto en su oído izquierdo durante cuatro días, por lo que decidió acudir a una clínica de otorrinolaringología.

Foto ilustrativa: Pexels.

Sí, la mujer explicó a los doctores que el primer día en que empezó a presentar molestias, despertó con la rara sensación de un insecto arrastrándose por el conducto de su oído, además empezó a escuchar ruidos como chasquidos, golpes y crujidos, por lo que tal vez no fue una gran sorpresa cuando los médicos le encontraran una araña… ¡Qué!

¡Estaba viva!

Durante la revisión médica, los doctores encontraron la causante de las molestias de la mujer: una pequeña araña saltarina que ya había hecho de su oído su nuevo hogar.

De hecho, el arácnido, durante los días que estuvo en la oreja mudó y dejó su exoesqueleto desprendido en el canal de su oído izquierdo.

En el video que compartió The New England Journal of Medicine se ve como la araña se encuentra justo delante del tímpano y se asoma cuando la sonda médica entra poco a poco por el oído de la mujer, por lo que el pequeño insecto decide acercarse para observar mejor la cámara.

Aunque los médicos no supieron distinguir qué clase de araña es, Ars Technica se puso en contacto con dos expertos que aseguraron que pertenece a la familia de las arañas saltarinas.

La clave está en “la distribución específica y la proporción del tamaño de los ojos propios de la familia”, explicó Martin Nyffeler, profesor emérito de zoología de la Universidad de Basilea por correo electrónico.

¿Y por qué se metió al oído de la mujer?

Según Wired, Jerry Rovner, profesor emérito de biología de la Universidad de Ohio, explicó que la posible razón por la que anidó en la oreja de la mujer fue para refugiarse. “Muchas arañas cazadoras buscan un lugar de resguardo para mudar, ya que no son capaces de defenderse de los depredadores durante ese proceso”, dijo.

¿Se imaginan tener una araña en el oído? Para fortuna de esta mujer, ésta no es peligrosa y los médicos de Taiwán no le reportaron ningún daño en el tímpano. Al final se la extrajeron al igual que su exoesqueleto.

