Esposa del “Mijis” pide ayuda a AMLO para localizar a exdiputado

A 15 días de desconocerse el paradero de Pedro Carrizales, El Mijis, el caso ya escaló hasta Presidencia. AMLO asegura que la búsqueda del exdiputado está en manos de la titular de Seguridad.

En la mañanera de ayer, 14 de febrero, la activista Frida Guerrera leyó la carta que Miriam Martínez, esposa del Mijis, escribió para suplicar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ayuda… ya que, según la misiva, cada día crece el miedo de formar parte de la dolorosa cifra de familias incompletas por una desaparición.

“Estoy segura que si fuera usted, si fuera yo, o si fuera cualquiera que estuviera en su lugar, él estaría recorriendo casa estado, ofrecería como recompensa su vida, organizaría brigadas de búsqueda, removería cada centímetro de tierra, caminaría los barrios que guardan los secretos más ocultos y dolorosos”.

En la carta, la esposa del Mijis describió lo poco que hasta ahora se sabe del caso: la última vez que el exdiputado fue visto fue el 31 de enero, en Coahuila. Iba con dirección a Nuevo León, pero nunca llegó a su destino. Las investigaciones apuntan a que estuvo en Tamaulipas. Pero nada se ha confirmado (de hecho, las autoridades de ese Estado descartan el dato).

“Le suplico lo que cualquier esposa en mi situación suplicaría: ayúdeme a encontrarlo. Él confía en usted. Hay dos motivos que lo hacen andar, la causa y la transformación. Por favor, no lo deje solo”, agregó la esposa del Mijis en la carta que fue leída por Frida Guerrera.

🟢 #ConferenciaPresidente | Ésta es la carta que leyó la periodista @Fridaguerrera, para solicitar seguimiento al presidente @lopezobrador_ sobre la desaparición de Pedro Carrizales “El Mijis”.#OnceNoticias pic.twitter.com/p6AfxuEpE6 — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) February 14, 2022

En respuesta, AMLO aseguró que la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, es ya la responsable de trabajar en la búsqueda del exdiputado de Morena…

Sin embargo, Frida Guerrera pidió al mandatario echarle más galleta, debido a que la búsqueda sólo la están realizando las autoridades de Nuevo León, cuando se sabe que estuvo en Coahuila y, muy posiblemente, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Autoridades de Tamaulipas descartan que El Mijis ya estado en la entidad

Desgraciadamente, en lugar de sumarse elementos para la localización del Mijis, son eliminados los pocos que se han reunido.

Aunque hace unos días las autoridades de Nuevo León señalaron que el análisis de datos arrojó que El Mijis estuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas… el vocero de Seguridad de la entidad, Luis Alberto Rodríguez, pidió que a ellos no le echen la bolita. No hay evidencia, dice.

“Esto permite arrojar que hasta el día de hoy no se cuenta con evidencia que permita establecer la presencia del señor Carrizales en Tamaulipas”, aseguró el funcionario en entrevista con Azucena Uresti.

El vocero de Seguridad de Tamaulipas agregó que lo único que se sabe es que El Mijis habría viajado por el trayecto de Piedras Negras a Nuevo Laredo… pero no hay evidencia de su presencia y, hasta que no haya una solicitud formal de búsqueda, en Tamaulipas no le van a mover.