¿Ya te decidiste? Esta es la sede y fechas para rezagados de la vacuna contra COVID en CDMX

¿Por alguna razón no has podido o no has querido ponerte la dosis contra el coronavirus y ahora sí? Te tenemos buenas noticias, pues las autoridades de la CDMX dieron a conocer la sede y fechas en las que los rezagados podrán ponerse la vacuna contra el COVID-19.

Anuncian sede y fechas para rezagados de la vacuna contra COVID en CDMX

Como siempre ocurre, en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, autoridades capitalinas dieron a conocer que abrirán una nueva sede y fechas para aplicar la vacuna contra el COVID-19 a personas rezagadas.

Así es; informaron que a partir de este martes 18 y hasta el viernes 21 de enero se aplicará la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 para aquellas personas rezagadas. De hecho, explicaron que se pondrán la primera y segunda dosis.

¿Cuál será la sede y fechas de la vacunación para rezagados?

De acuerdo a Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, en el Pepsi Center que está en la calle Dakota, en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, se aplicarán la primera y segunda dosis para personas que aún no se las han puesto.

Mientras tanto, las fechas en que se aplicarán las vacunas contra el coronavirus serán los días martes 18, miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de enero; es decir, desde este día hasta el próximo viernes, así que apúrense para que alcancen su dosis.

Por último, explicaron que si quieres vacunarte necesitas tener 18 o más años, llevar el expediente impreso que puedes descargar en mivacuna.salud.gob.mx y, en caso de que vayas por la segunda dosis, también presentar el comprobante de que te pusiste la primera.

*A partir del minuto 09:50 se habla de la sede y fechas para aplicar la vacuna contra COVID a rezagados de CDMX.