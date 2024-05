Lo que necesitas saber: Tanto Estados Unidos como Alemania "temen" que su decisión sea considerada por Rusia como una escalada en el conflicto... nahhhhh, ¿verdad?

Y mientras la guerra en Gaza se pone cada vez peor (y en serio), en la que sostienen Rusia y Ucrania los involucrados no quieren quedarse atrás. Específicamente Estados Unidos y Alemania, que han autorizado al gobierno de Zelenski usar las armas que le han proporcionado para fines inéditos.

Foto: Reuters

Decisión es por asedio de Rusia a la ciudad de Járkiv

Primero fue Estados Unidos el que autorizó a Ucrania utilizar sus armas para atacar objetivos militares ubicados al interior de Rusia… bombardear Rusia, para más claro. La justificación para darle chance a Volodimir Zelenski de realizar acciones que, hasta ahora, son contrarias a su política es, según, el asedio de Rusia a la ciudad de Járkiv.

Esto es “a modo que Ucrania pueda responder a las fuerzas rusas que los atacan o se preparan para atacarlos”, comentaron a la BBC funcionarios de Estados Unidos, al hablar sobre cómo fue el propio Joe Biden quien ordenó a su equipo garantizar que Ucrania se sienta libre de utilizar las armas estadounidenses para atacar Rusia.

Joe Biden / Foto: Getty

De acuerdo con medios internacionales, la única condición que Estados Unidos le pone a. Ucrania es no usar sus armas para ataques de largo alcance. Esa política de la Casa Blanca sobre el uso de su Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) no ha sido modificada.

Alemania teme que, ahora, sea etiquetado como parte de la guerra contra Rusia

Horas después de darse a conocer la autorización de Estados Unidos, Alemania hizo lo propio: ya también dio chance a Ucrania de usar las armas que le ha proporcionado a Ucrania para atacar el interior de Rusia.

Bandera de Alemania. Foto: Getty Images

De acuerdo con The Guardian, los alemanes analizaron la autorización considerando un punto del que no se habla en el caso de Estados Unidos: correr el riesgo de ser etiquetado como parte en la guerra. Bueeeeeno, quizás es porque desde el inicio de la guerra, siempre se ha considerado a Estados Unidos como alguien más que metido en ella (aunque no activamente, claro).

Al igual que Estados Unidos, Alemania justificó su autorización a Ucrania por el asedio de Rusia a la ciudad de Járkiv, la cual se encuentra ubicada casi en la frontera… y ambos países “temen” que su decisión sea considerada por Rusia como una escalada en el conflicto.

