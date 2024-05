Lo que necesitas saber: Desde finales del 2023, Sudáfrica denunció a Israel ante la Corte Internacional de cometer genocidio en contra del pueblo palestino. Esto con base en lo que estipula la Convención de Genocidio, a la que Israel está suscrito.

Pese a lo que es evidente, Israel aplicó el “nooooo, cómo creen” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): seeeee, sus esfuerzos para acabar con Hamás han implicado arrasar con muchas vidas de palestinos en Gaza, sin embargo, eso no es genocidio… “trágico”, cuando mucho.

Foto: Ahmad Hasaballah-Getty Images.

Israel justifica sus “fallas” en ataques militares: “Ningún Estado es infalible”

Israel fue a dar ante la CIJ, a donde Sudáfrica llevó su denuncia por el genocidio que considera que se realiza en Gaza. Y bueno, este 17 de mayo el representante del gobierno de Netanyahu ofreció su posicionamiento, el cual se resume así: “En Gaza está ocurriendo una trágica guerra, pero no un genocidio”.

Con mucha labia, Gilam Noam, funcionario del Ministerio de Justicia de Israel (y quien representa a este país ante la Corte Internacional), dio a entender que, en efecto, las fuerzas armadas de su país han cometido excesos en su guerra contra Hamás… sin embargo, dijo, eso pasa en conflictos como el que ocurre en Gaza.

“Como es el caso en todos los conflictos armados, pueden ocurrir incidentes que involucren presuntas violaciones de las normas que regulan las hostilidades”, explicó Noam. Esto es una “realidad que no es única de Israel” porque “ningún Estado es infalible”, justificó.

Desde finales de diciembre del 2023, Sudáfrica acudió ante la Corte de Justicia Internacional para, ante los hechos ocurridos en Gaza, acusar a Israel de genocidio en contra del pueblo palestino.

Sudáfrica quiere que Hamás tenga ventaja militar, acusa Israel

En su acusación, Sudáfrica señaló que, con el lanzamiento de 6 mil bombas sobre Gaza (tan sólo en la primera semana de ataque), Israel demostró un “patrón” que viola la Convención de Genocidio a la que está suscrito. Y bien, con la denuncia el país africano no busca otra cosa que el cese al fuego, así como imponer medidas provisionales.

Pues bueno, en su posicionamiento, Gilad Noam también sacó su arsenal leguleyo para defenderse de los dichos de Sudáfrica, señalando que el gobierno de este país es un ejemplo de cómo se separaran hechos y circunstancias… Es decir, sí, hay muchas muertes, pero, ¿qué no ve que Israel se está defendiendo?

“Niños palestinos caminan entre los escombros de un edificio tras la ofensiva israelí en Khan Younis, en el sur de Gaza, el 8 de marzo de 2024”. Foto: Getty Images.

Israel “está bajo ataque y solo está intentando defenderse y defender a sus ciudadanos”, señaló el funcionario israelí al explicar los ataques en Rafah, ciudad a la que consideran las fuerzas de su país como un “epicentro de actividad terrorista”.

Noam acusó que Sudáfrica lo único que busca con su denuncia ante la CIJ es sacar ventaja militar para Hamás, organización de la que, según, es aliado el país africano. Una acusación que pone en aprietos a la Corte Internacional, ya que, en caso de fallar a favor de Sudáfrica, Israel lo tomaría como un fallo en favor del grupo paramilitar.

No es la primera vez que Sudáfrica se presenta ante la Corte de La Haya y, aunque ha conseguido fallos a su favor, ésta nunca se ha atrevido a ordenar a Israel detener sus ataques y mucho menos imponer medidas restrictivas. De acuerdo con The Guardian, cuando mucho le ha pedido no realizar actos genocidas…

