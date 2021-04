Vacunados en EUA podrán dejar de usar cubrebocas, pero solo en algunos casos

¿El inicio del camino a la ‘normalidad’? Con un 42% de su población vacunada, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos hicieron una actualización a la guía sobre uso de cubrebocas y sobre las actividades más seguras en medio de la pandemia de COVID-19.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, explicó que las personas que están completamente vacunadas (con el esquema completo y no solo con una dosis) pueden no usar cubrebocas cuando están con grupos de personas pequeños al aire libre. Además podrán no usar la mascarilla cuando:

Caminen, corran o salgan en bicicleta, en espacios abiertos, con miembros de la familia con quienes vivan



Una reunión pequeña, al aire libre, con personas de la familia completamente vacunadas y amigos

Una reunión pequeña al aire libre con personas completamente vacunadas y con personas sin vacunar

Una comida en un restaurante abierto con amigos que vivan en distintas casas

En el caso de lugares concurridos o eventos en lugares cerrados, aunque la persona esté completamente vacunada debe usar cubrebocas. Para las personas que no han sido vacunadas, solo podrán no usar cubrebocas cuando salgan a caminar o correr al aire libre o cuando asistan a una reunión pequeña, al aire libre y con miembros de la familia completamente vacunados y amigos.

¿Significa que ya podemos dejar el cubrebocas?

No. Estas recomendaciones se hacen en Estados Unidos toda vez que ya están vacunando a personas mayores de edad y tienen muy avanzado el porcentaje de personas vacunadas. México no es el caso, acá aún tenemos que usar el cubrebocas y sobre todo si la persona en cuestión solo ha recibido una dosis de la vacuna contra COVID.