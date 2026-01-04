Lo que necesitas saber:

Estados Unidos quitó las restricciones del espacio aéreo y reanudaron los vuelos desde la medianoche.

Luego de todo el relajo que realizó el presidente Trump en Venezuela para la detención de Maduro, Estados Unidos restringió al espacio aéreo del Caribe… aunque solo duró un día, pues ya se levantaron estas medidas.

Con el calor los vuelos tienen que bajar el peso para poder despegar.
Estados Unidos levanta restricciones al espacio aéreo del Caribe

A partir de este domingo, todos los vuelos comerciales en el espacio aéreo del Caribe comenzaron a normalizar sus operaciones.

Y es que el sábado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pidió a las aerolíneas evitar el espacio aéreo del Caribe por una “situación potencialmente peligrosa”. Esto tras las operaciones del gobierno de Trump para detener a Nicolás Maduro.

Ahora, una vez que las cosas se “calmaron”, Estados Unidos quitó las restricciones del espacio aéreo y reanudaron los vuelos desde la medianoche.

Ya había ocurrido una situación similar…

Antes de que se armara todo el relajo de Estados Unidos y su invasión en Venezuela, en noviembre del 2025 Trump había anunciado el “cierre total” del espacio aéreo de Venezuela.

En aquel entonces, sus implicaciones no pasaron más allá de la cancelación de vuelos internacionales… aunque esta vez parece que en mucho tiempo no volveremos a ver una restricción de este tipo. Al menos no en Venezuela.

