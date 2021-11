EU ocultó información sobre ataques donde murieron 64 mujeres y niños de Siria: NYT

Para nadie es un secreto que Estados Unidos no es bien visto por mucha gente que no está de acuerdo en la forma en que orquesta ataques contra el terrorismo en Medio Oriente. Y con esta información, esa percepción no mejorará mucho que digamos, pues el NYT revela que se ocultaron varios ataques que derivaron en la muerte de mujeres y niños en Siria.

El NYT reveló un ataque contra civiles en Siria… que el Ejército de EU jamás compartió

Así como lo acabas de leer. El New York Times publicó una investigación donde señala que las Fuerzas Armadas del país liderado entonces por Donald Trump, no hizo públicos diferentes ataques aéreos donde murieron un total de 64 mujeres y niños en el territorio de Siria.

Según lo revelado por dicho medio, los ataques ocurrieron en el 2019 en la localidad de Baguz. Se trató de una ofensiva contra el Estado Islámico, pero sus consecuencias fueron encubiertas por altos rangos militares de Estados Unidos.

Un abogado de la Fuerza Aérea estadounidense denunció lo anterior pues dijo que eso podría ser considerado como un crimen de guerra. Pero el Comando Central no sólo ocultó la información por estos años, ahora que finalmente fueron reconocidos a raíz de la investigación del NYT, defendió los ataques como actos “en defensa propia” donde “tal vez” murieron civiles.

Así fue el ataque aéreo del que nadie sabía y nadie supo

El ataque en cuestión provocó la muerte de 80 personas, de las cuales, sólo 16 fueron identificadas como combatientes del Estado Islámico. El resto eran todos mujeres y niños que el Comando Central de EU considera “pudieron ser civiles o combatientes también”.

Fue un avión F-15E el que lanzó dos bombas en aquella ocasión. La primera de 220 kilos y la otra de 900. El ataque se dio sobre una multitud de personas. Todo eso lo reveló al NYT el abogado y teniente coronel Dean W. Korsak.

“Altos responsables militares estadounidenses eludieron intencional y sistemáticamente el procedimiento”, señaló el abogado que intentó iniciar una investigación por el ataque, intento que fue “silenciado” al clasificar todo reporte sobre la ofensiva. “Me estoy exponiendo a represalias por enviar este correo”, dijo al NYT.

“Investigamos el ataque de acuerdo con las evidencias que teníamos y asumimos toda la responsabilidad por la pérdida de vidas no intencional“, fue todo lo que dijo Bill Urban, director del Comando Central de EU (CENTCOM) al periódico.

Y fue así como Estados Unidos ocultó la muerte de 64 mujeres y niños de Siria por poco más de dos años. Honestamente, ¿te extraña que lo hayan hecho?