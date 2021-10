Como Estados Unidos: Europa también aprueba tercera dosis de Pfizer contra COVID

¿Les pusieron esta vacuna? Quizá esto les interese un poquito: Al igual que lo que decidieron las autoridades sanitarias de Estados Unidos, en Europa también aprobaron que se aplique una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19.

Este lunes 4 de octubre, las autoridades sanitarias de Europa, o como se les conoce por allá, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), recomendó aplicar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19.

Así es, de acuerdo con las autoridades sanitarias europeas, esta tercera dosis de la empresa farmacéutica Pfizer deberá aplicarse a la población en general, justamente seis meses después de que las personas recibieran su segunda dosis contra el coronavirus.

De hecho, la Agencia Europea de Medicamentos también recomendó aplicar una vacuna más de Pfizer o Moderna a las personas inmunodeprimidas. Sí, esto deberá hacerse 28 días después de que se terminara el esquema de vacunación.

Los integrantes del Comité de Medicamentos Humanos de la EMA decidieron echarse un café este lunes para analizar los datos que enviaron las empresas Pfizer y BioNTech sobre la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Después de revisar los estudios, los expertos llegaron a la conclusión de que la tercera dosis de la vacuna de estas farmacéuticas puede aplicarse al menos seis meses después de la segunda para personas de más de 18 años de edad.

Mientras tanto, la dosis de refuerzo para personas con un sistema inmune sano, el Comité analizó también la información que presentó Pfizer y BioNtech. Esta indicaba un incremento en los niveles de anticuerpos cuando se aplica la tercera dosis seis meses después de la segunda en personas de 18 a 55 años.

‼️ EMA conclusion: 3rd doses of #COVID19vaccines Comirnaty & Spikevax may be given to people with severely weakened immune systems, at least 28 days after their 2nd dose.

👉https://t.co/v0jiuKbum2 pic.twitter.com/mUHRhru35r

— EU Medicines Agency (@EMA_News) October 4, 2021