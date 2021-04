El Ever Given sigue en el “corralón” de Egipto por atorar el Canal de Suez

Después de agarrar fama por atorarse en el Canal de Suez y ponerle en la torre al comercio en el Medio Oriente, el gigantesco buque Ever Given sigue metido en broncas. En estos momentos se encuentra en el “corralón” de Egipto hasta que no pague una multa millonaria.

De acuerdo con el Washington Post, tienen que caerle con más de 900 millones de dólares.

Según las autoridades de Egipto, esa multa compensaría todo lo que lo perdido —y lo invertido— en arreglar aquella chistosada monumental, ocasionada por el buque de origen taiwanés.

En los cálculos para la millonaria multa le están sumando daños por los 6 días de bloqueo en el Canal de Suez, incluyendo el dinero no percibido por miles de barcos que se frenaron. También le están sumando los costos de arreglar el cauce del canal y las maniobras de rescate para desatorar el Ever Given que, para colmo… ¡duraron 144 horas!

Mientras pagan su multa, el barco se encuentra detenido en el equivalente al “corralón” marítimo.

Un reporte de Ahram Gate, la agencia estatal de noticias egipcia, señala que el Ever Given está anclado —casi casi con la araña puesta— en un puerto especial del Gran Lago Amargo, un punto ancho ubicado en el Canal de Suez. Neta. Siguen ahí.

¿La bronca? Acusan secuestro en el Canal de Suez

El corralón y la multa del Ever Given podrían parecer una situación chusca del siglo XXI, pero no todo es tan chistoso.

Las autoridades de Egipto tienen detenido el barco con una tripulación de 25 personas a bordo y no los dejan retirarse. Todos los detenidos son de nacionalidad india y advierten que este asunto equivale prácticamente a un secuestro. “Si tuvieron pérdidas, que lo arreglen con los dueños del buque”, señaló la Unión Nacional de Marineros en la India.

Egipto no ha dicho quién espera que pague los daños en el Canal de Suez, pero ya pinta para ser un desastrito internacional.

Nomás como resumen: el famosísimo Ever Given es un buque japonés, rentado por una empresa taiwanesa. La millonaria carga estaba organizada por una empresa alemana y una grandísima parte de la tripulación proviene de la India. ¡Suerte!