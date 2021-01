La voladora: Expertos de la OMS visitan mercado de Wuhan donde se originó el COVID-19

Ya ha transcurrido poco más de un año desde que en Wuhan, China, se detectaron los primeros casos del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Un virus que desató la peor pandemia que la humanidad ha vivido en el último siglo y la cual ha cobrado millones de vidas en todo el mundo.

Si bien no se sabe con totalidad o certeza de dónde provino el virus –porque unos aún creen que sí tuvo algo que ver la sopa de murciélago–, se dice que fue en un mercado de Wuhan, donde se venden animales salvajes, el lugar en el que se registró el primer brote de COVID-19 que posteriormente desató la emergencia sanitaria.

La OMS está en Wuhan investigando el origen del COVID-19

Si bien el mercado en cuestión está cerrado desde enero del año pasado (o eso dicen, porque hace poco se dio a conocer lo contrario), las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) visitaron la región de china para investigar el origen del COVID-19 y determinar si realmente las autoridades actuaron como debían y a tiempo.

Luego de terminar su cuarentena de 14 días, investigadores de la OMS tuvieron acceso al mercado de Wuhan para comenzar una investigación de campo. La visita por supuesto no tiene contentas a las autoridades de China, quienes además de asegurar que el virus llegó a Wuhan del extranjero (y no viceversa), han mencionado que la visita del organismo no se trata de una investigación como tal.

Tratan de saber si el virus sí nació en el mercado de Wuhan

Desde hace meses la comunidad científica trata de comprobar si el virus de Wuhan se originó por las condiciones insalubres en las que se venden animales silvestres vivos. Una de las teorías más fuertes acerca del inicio de la pandemia de COVID-19 que hasta el momento no ha podido ser verificada o negada en su totalidad.

Y es que aunque China dio a conocer a la OMS la existencia del COVID-19 altamente contagioso, argumentando con eso que sí actuaron a tiempo, los expertos aseguran que debe pasar mucho tiempo para que un virus alcance esa capacidad de crear brotes masivos. Por ello investigan si los datos proporcionados por el gobierno chino son correctos.

Y si el gobierno chino fue honesto con el origen de la pandemia

Si bien Wuhan ya logró controlar la pandemia, al grado de que allá la vida nocturna ya es una realidad, muchos critican el actuar del gobierno de China al momento de alertar sobre la pandemia, pues algunos aseguran que las mismas autoridades ocultaron la gravedad de la situación hasta el momento en el que todo fue insostenible.

Por el momento los expertos de la OMS se han negado a hacer cualquier comentario al respecto. De hecho, la AFP indica que a los periodistas que han llegado al mercado de Wuhan se les prohibe el paso o no se les brinda declaración alguna. Sin duda, habrá que esperar un par de meses para saber cuáles fueron los resultados de la investigación.