Por Paulina Madrigal

Economía viene del griego Oikos cuyo significado es casa y Nomos que significa leyes. Se puede traducir como “las reglas de la casa” o como “la administración de la casa”.

¿Cuál es nuestra casa?

El concepto de casa lo podemos extender a nuestra comunidad, nuestro país, nuestro planeta.

¿Cómo te gustaría que fuera nuestra casa, el planeta, y qué necesitamos para que sea así?

Si pensamos en el planeta, la administración de lo que hemos llamado “recursos naturales” está siendo deficiente debido a decisiones económicas. No se toman en cuenta los límites de la Tierra y se hacen proyecciones de crecimiento económico ilimitado. Incluso aquellos que llamamos “recursos renovables” requieren su tiempo para regenerarse.

Desafortunadamente, vivimos en un sistema económico lineal. Es decir, uno en el que se extraen recursos naturales, se produce, se usan los productos y se tiran a la basura. Así una y otra vez. De esta forma estamos agotando los recursos por un lado, y los convertimos en basura por el otro.

La economía circular, en cambio, propone estrategias para disminuir al mínimo la extracción de materias primas, mantener en uso los materiales y eliminar el desperdicio, por lo que la basura sería muestra de los errores en este círculo.

Existen varios conceptos de economía circular, y se continua trabajando en su definición. La que a continuación te comparto es del Parlamento Europeo, y la rescato porque me parece que plasma el cómo se aplica.

“La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.”

La Tierra tiene una capacidad regenerativa que puede atrofiarse con la sobreexplotación. Con la economía circular permitimos que la naturaleza se regenere.

¿Cuáles son las estrategias de la economía circular?

Sin duda, pasa por el cambio de paradigma de producción y consumo. Así que yo asumo que la primera estrategia es redefinir nuestra forma de vivir.

En orden de la estrategia más circular a la menos circular serían:

Rechazar Repensar el diseño Reducir Reusar Reparar Restaurar Remanufacturar Reasignar Reciclar

Como puedes ver, el reciclaje es la última opción. Hay numerosas estrategias que se pueden implementar antes. Existen más, lo importante es entender la lógica de eliminación de desperdicio y de conservación de valor añadido.

¿Cuáles son los beneficios de la Economía Circular?

Reducción de costos al eliminar el desperdicio. Creación de fuentes de empleo con valor añadido. Reducir la presión sobre el medio ambiente. Estimular la innovación. Favorecimiento de la economía local.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), estudios recientes en América Latina y el Caribe indican que la adopción de la economía circular podría crear un incremento neto de 4.8 millones de puestos de trabajo en la región.

¿A quién le corresponde aplicar la Economía Circular?

Para obtener estos beneficios se requiere de cooperación entre diferentes actores. Gobierno, empresas, academia y sociedad civil trabajando en el mismo sentido.

Afortunadamente, la economía circular es una tendencia que se aprecia en todos estos sectores. Así, vemos surgir legislaciones en todo el mundo relacionadas con la implementación de la economía circular. Empresas de todo tipo han adoptado el estudio y aplicación de estrategias circulares. Esto va de la mano con ciudadanos cada vez más conscientes y exigentes.

Algunos ejemplos

Europa

“En febrero de 2021, el Parlamento votó el plan de acción sobre economía circular y demandó medidas adicionales para avanzar hacia una economía neutra en carbono, sostenible, libre de tóxicos y completamente circular en 2050″ (Noticia del sitio del Parlamento Europeo).

China

Se adoptó su Ley de Promoción de la Economía Circular desde 2009.

México

Se está discutiendo la Ley General de Economía Circular. En la Ciudad de México, también existe un Programa de Basura Cero que está vinculado con la economía circular.

En la industria

Según la ONU la economía circular podría reducir hasta un 99% los desechos de algunos sectores industriales y un 99% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, ayudando así a proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático.

A este respecto las empresas de consumo también están adoptando estrategias de economía circular en México y el Mundo.

La circularidad en el consumo está relacionada con rechazar todo aquello que no necesitamos, reducir nuestro consumo, reutilizar lo que ya tenemos, reciclar los residuos que nos quedan y reincorporar por medio de la composta los residuos orgánicos.

La economía circular es para TODOS, desde el pedacito de Tierra en el que vivimos podemos aplicar estos principios a nuestro estilo de vida, a nuestra actividad profesional y a nuestras actividades en comunidad.

