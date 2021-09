Por: Beatriz Acevedo

El intercambio de ideas

Durante el Encuentro de Consciencia Ambiental que tuvo lugar el pasado fin de semana en Huerto Roma Verde, grupos de expertos académicos, científicos y especialistas en temas ambientales, celebraron un conversatorio que se subdividió en un total de 8 mesas de trabajo, donde se discutieron y analizaron las diferentes problemáticas que enfrenta el inmenso ecosistema urbano de la Ciudad de México. Se articularon de la siguiente manera:

Mesa 1: Agua

Mesa 2: Suelos y ecosistemas

Mesa 3: Energías limpias

Mesa 4: Aire y movilidad

Mesa 5: Manejo integral de residuos

Mesa 6: Educación y desarrollo comunitario

Mesa 7: Espacio público y áreas verdes

Mesa 8: Economía socioambiental

La experiencia de participar en la mesa de suelos y ecosistemas fue, sin duda, enriquecedora. Una discusión acerca de los planes de manejo ambiental, sus actualizaciones y la calificación, o no, de los tomadores de decisiones en ciertos cargos públicos, así como la falta de interconexión entre las distintas instancias, fueron los principales objetos de análisis. Se visualizó con claridad la gran necesidad que tenemos en la Ciudad de México de exigir a nuestras autoridades que se destine un presupuesto para la caracterización físico química de los suelos en la nuestra ciudad capital; así, sobre esa línea base, definir alternativas más adecuadas en materia de manejo agroforestal y de conservación. Asimismo, otro de los temas abordados fue el manejo integral de residuos orgánicos en esquemas de compostaje comunitario para la generación de tierra fértil y regenerativa. La discusión fue intensa en cada etapa. Reservaremos otra colaboración, aquí en Sopitas.com, para la recapitulación del documento final que será presentado ante las instancias correspondientes.

La integración de las propuestas continúa aún en ejecución. Mientras tanto, al Encuentro de Consciencia Ambiental se sumaron diferentes diputadas quienes recibieron el análisis general de cada una de las mesas de trabajo. Bien vale señalar que las diputadas participantes fueron convocadas por su experiencia en el activismo y su desempeño legislativo en materia ambiental, sin importar el partido político al que pertenecen. El compromiso de dar seguimiento y llevar ante el pleno fue gustosamente aceptado por Julieta Macías, Tania Larios, Silvia Sánchez Barrios, Polimnia Romana, Ana Villagrán y Nancy Núñez.

¿Conformarnos sólo con un sello?

Previo al Encuentro de Consciencia Ambiental, el pasado viernes 24 de septiembre, en un acto pacífico, político y cultural, decenas de organizaciones marchamos desde el Palacio de la Bellas Artes en dirección a la plancha del Zócalo, con el único fin de entregar la exigencia de la Declaratoria de Emergencia Climática al Gobierno Federal y local, sobre la base de las más de 75,000 firmas recolectadas en la petición de change,org.

Un grupo de granaderos apostados en las calles aledañas nos impidió llegar por diferentes vías de acceso a las puertas del Palacio. Sólo un joven funcionario se acercó a nuestra concentración y, sobre el documento impreso, nos estampó un sello de recibido.

Impresión del sello de recibido por parte de un funcionario

Este episodio resultó indigno e inadecuado para un grupo de personas de distintas edades quienes, al grito de “Ni un grado más, ni una especie menos”, recorrimos las calles del Centro sin ocasionar inconveniente alguno a las actividades socioeconómicas del casco histórico.

La carta entregada representa el sentir y las demandas de decenas de organizaciones convocantes y resume el Pronunciamiento del 24S, bajo el título ¡Emergencia Climática Ya! ¡La Casa está en llamas!

Pronunciamiento del 24S

El conjunto de organizaciones ambientalistas que nos unimos en esta acción pacífica y de inteligencia colectiva, que sólo buscamos nuevas formas de organización, está integrado por: Cambiemos el Sistema No el Clima; Juventudes en Acción Climática; Contaminantes Anónimus; Ecosocialismo México; Coordinadora Socialista Revolucionaria; Abejas de Barrio; Miel Atlantida; World Cleanup Day; Latinas for Climate; Let’s do it México; Ecoactivistas A.C.; Cambio colectivo; Proyecto Cero Basura; Girl Up; Extinction Rebellion México; Huerto Roma Verde; Alternativa Socialista; BioZaBu. Cooperativa Medio Ambiente; Movimiento Ciudadano del Sur; Frente en defensa del Bosque y la comunidad; AJUVES- Alianza Juvenil por la Sostenibilidad; Red Cultura Ambientalista; Tlaltlapianih. Guardianes de la Tierra; NezaCivico; Youth Building The Future Global; Ecomunidades; Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México; CEMERG; Frente Civico Pro Defensa del Casino de la Selva; GFLAC; Red CicloAmbiental México; Voto x el Clima, Oxigena, México; CONUR; Feria Multitrueque; Damos + y Con Sentido Verde.

Una escasa cobertura mediática

Agradecemos la oportunidad de esta colaboración con la reseña de los acontecimientos vividos en el marco del 24S y de las actividades del Encuentro de Consciencia Ambiental, así como el espacio cedido en Aire Libre el pasado viernes 24. Lastimosamente, la reseña de todas estas actividades no generó el interés esperado en los medios de comunicación, lo cual realmente es preocupante, porque en verdad “No tenemos planeta B.”

La nota publicada ayer lunes 27 de septiembre, por Belén Saldivar en el El Economista, acerca del Proyecto de Presupuesto de 2022, donde se anuncia que el gobierno federal disminuirá en 8.7% los recursos para mitigar el cambio climático, es aplastante. Si la problemática actual ya nos rebasa, disminuir los recursos para hacerle frente a la crisis climática sólo agravará aún más sus dimensiones.

De aprobarse este proyecto presupuestario, “el próximo año se destinarán 66,542 millones de pesos a este rubro, recursos que a decir de los expertos no son suficientes y siete de cada 10 pesos serían para la CFE”, se puede leer en la nota.

Con todo lo vivido y aquí narrado, cerramos esta colaboración con la firme convicción de que la esperanza está en transitar de la emergencia climática a la acción ciudadana. Exigir actuar de las instancias competentes es un derecho que no nos pueden quitar. Las fronteras de la división político-territorial no trascienden a la atmósfera, por lo que el problema y sus consecuencias son por igual para todos los Estados y naciones que se dicen actuar conforme a los compromisos suscritos en tratados internacionales.

*****

Beatriz Acevedo es geógrafa, especialista ambiental, promotora de la cultura ambiental, a través del arte, la cultura y el cine documental.

Twitter: @ConSentidoVerde