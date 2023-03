Algunos han leído sus libros, como “El salvaje” o “Salvar el fuego”; y otros saben que ha escrito los guiones de grandes películas como “Amores perros” y “Babel”; pero en esta ocasión les queremos hablar de la nueva novela “Extrañas”, de Guillermo Arriaga, quien nos contó un poco sobre esta historia, de los temas que aborda en ella, y hasta de unos “seres únicos” que surgen cada tres o cuatro siglos.

“Extrañas”, la nueva novela de Guillermo Arriaga

Para empezar, habrá que dar algunos datos generales de la que es la nueva novela de Guillermo Arriaga, como que la historia se ubica a finales del siglo XVIII, en el año 1781, en Inglaterra, por lo que no solo nos lleva a un país diferente, sino que nos traslada a una época distinta.

¿Pueden imaginar cómo lucía y era la gente de ese entonces? Las ropas que usaban, el lenguaje que hablaban, las creencias que tenían y la manera en que pensaban sólo podemos vislumbrarlas por libros de historia universal.

Pero no se preocupen que, a pesar de que intentó apegarse a las palabras que se utilizaban en esa época (como señaló en algunas entrevistas que le hicieron otros medios, fue gracias a un diccionario de la RAE), advierte desde el inicio que los hechos reales en los que está basada esta novela no sucedieron.

Foto: Rubén Márquez – Cortesía Penguin Random House // Nueva novela de Guillermo Arriaga.

Bajo este aviso, comenzamos a leer esta historia en la que conocemos a William Burton, un joven de 17 años que pertenece a una familia aristocrática de Inglaterra y que posee una gran extensión de tierras en las que viven varias personas que trabajan a su servicio.

Y es justo en este lugar que el personaje descubrirá un secreto guardado durante años por los lugareños y su padre. Sí, a unos particulares seres que parecen ser mitad humanos y mitad bestias, o al menos así es como los ven sus propias familias, quienes los han escondido desde su nacimiento y tratado como animales por no saber qué son.

Foto: Alfaguara // “Extrañas”, la nueva novela de Guillermo Arriaga.

Al respecto, el escritor mexicano nos dice lo siguiente: “El nombre de ‘Extrañas’ viene de unos seres con los que se va a topar William Burton, que son seres únicos cuya existencia solo se da cada 300 o 400 años; muy raro que aparezcan personas con estas características. No estoy hablando de nada místico ni mágico, estoy hablando de seres que físicamente son distintos a todos los demás que te puedas imaginar“.

¿Por qué decidió escribir de estos “seres únicos”?

Guillermo Arriaga cuenta que la idea de escribir esta nueva novela le llegó “como un relámpago”, durante un viaje en Estados Unidos, entre el río Texas y Uvalde. Y agrega que antes no había leído nada sobre el tema, que sólo sabía que existían estos seres que son diferentes al resto de la humanidad.

Así es, señala que, a diferencia de sus obras anteriores, en las cuales habla de vivencias personales, del barrio donde creció, de las rancherías en las que estuvo, esta historia “surgió de la nada”.

De hecho, confiesa que en un inicio pensó hablar de estos seres en Mongolia en el año 900, en Noruega en el 1400, en Estados Unidos, México e Inglaterra, pero que mientras fue escribiendo sus historias, la última fue creciendo cada vez más, por lo que fue la que se quedó.

Foto ilustrativa: Getty Images // La nueva novela de Guillermo Arriaga.

Entonces surgió William Burton, primogénito de una familia aristocrática que va a heredar muchas hectáreas, pero que comienza a encontrar seres distintos en éstas. Seres que ya conocía su papá y que había intentado ayudar, pero por los que no pudo hacer nada.

Como el protagonista no puede estar tranquilo por la existencia de estos seres, quiere encontrar una manera de ayudarlos y comienza un largo camino en el que buscará convertirse en médico para saber qué son y qué puede hacer por ellos. Una decisión que toma a pesar de la negativa de sus padres.

Por esto mismo, intentará acercarse a los mayores genios de la época.

¿Cómo se documentó para escribir esta historia?

“No me documenté gran cosa, pero sí me documenté lo suficiente. Ahora, soy historiador también, tengo una maestría en Historia, entonces no es algo que me es ajeno y siempre he leído libros de medicina, siempre me ha apasionado la medicina“, nos dice Guillermo Arriaga sobre su nueva novela.

“Por eso dice ‘basada en hechos reales y científicos que nunca sucedieron’, porque no es una novela histórica, no es una novela que quiere apegarse a los hechos tal y como fueron; es una novela de imaginación“, añade.

Foto ilustrativa: Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images // La nueva novela de Guillermos Arriaga.

Como prueba de que le gusta leer sobre medicina, nos mostró un libro que se llama “History of surgery”, el cual le sirvió para algunos detalles que hay en su obra, como cuando William tiene que aprender la anatomía humana.

Pero para este tipo de descripciones (que te enganchan pero te revuelven la panza), algo que le ayudó mucho fue practicar cacería, con lo que suele abrir animales. Sí, así se dio una idea de cómo se sienten los órganos, lograr identificarlos, incluso con los ojos cerrados.

“Soy cazador, y como cazador, a menudo abro animales. Tengo que destriparlos, entonces me sé toda la anatomía por dentro. Y lo que hice fue describir lo que he abierto, como a un venado“, comenta.

Foto ilustrativa: Guildhall Library & Art Gallery/Heritage Images/Getty Images // La nueva novela de Guillermo Arriaga.

Mientras que la preparación de algunas pócimas que utilizan sus personajes, las sacó de sus libros y otras simplemente las inventó por sentido común.

Ya hablando del lenguaje, como les dijimos aquí arriba, procuró utilizar palabras que se acuñaron antes de 1790, las cuales pudo conseguir del diccionario Enclava RAE, de una sección donde se explica cuándo se usaron por primera vez, de qué país provienen y cuándo se registraron. “Entonces, si no venían palabras antes de (1781), no las usaba”.

¿Guillermo Arriaga pasó por algo parecido a lo que vivió William Burton?

Como les contábamos, el personaje principal de la nueva novela de Guillermo Arriaga quiere convertirse en médico para ayudar a los “seres únicos”; una decisión que lo llevará a revelarse a sus padres, a lo que ellos quieren para él; justo a una edad en la que muchos comienzan a cuestionar a su familia, a las instituciones y hasta las creencias religiosas, por lo que preguntamos al escritor si él había pasado por algo parecido.

“No. Y lo que pasé, no lo pasé a los 17 años, lo pasé a los 9 años”, cuenta y luego agrega: “Mi papá que no era creyente, y mi madre que era creyente, pero realmente nunca nos impulsó sus creencias”.

Foto ilustrativa: The Print Collector/Getty Images // La nueva novela de Guillermo Arriaga.

“Y afortunadamente no viví en una familia que no me impulsara a lo que yo quería. Al contrario, a mí siempre me impulsaron a ser escritor; no me dijeron ‘te vas a morir de hambre’. Nunca, al contrario, siempre conté con su apoyo para lo que yo quería”.

Sobre la etapa de la vida que está cruzando su protagonista, igual indicó que para algunas personas suele ser el momento en el que deben tomar las “decisiones fundamentales”.

Para él se trata de una edad en la que bien pueden revelase en contra de lo que se espera de ellos, u obedecerlo.

¿Considera que sigue existiendo un rechazo hacia las personas con discapacidades?

Dentro de esta nueva novela, Guillermo Arriaga escribe sobre “seres únicos”, personas que sólo por ser diferentes, en su época eran tratadas como animales; sus familiares no buscaban cómo ayudarlas o mejorar su calidad de vida.

Sí, porque bien podía tratarse de personas con discapacidades o trastornos genéticos que necesitaban apoyo de médicos. Algo que con los años fue revelándose gracias a estudios científicos, como bien lo representa el escritor en su obra.

Por esta razón, le preguntamos si cree que persiste un rechazo hacia estas personas actualmente.

FOTO ILUSTRATIVA: GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO.COM // La nueva novela de Guillermo Arriaga.

“Sí hay un rechazo, por supuesto hay un rechazo en muchos sectores de la población, a pesar de que cada vez hay más apertura”, pero… “No hay el rechazo brutal que sucedía en otros siglos”.

Comenta que a pesar de que sí ha existido un cambio, no es así en todos los sectores de la sociedad: “No siempre la apertura significa aceptación”.

Y como ejemplo pone lo que ocurre en el norte de Coahuila, donde apoya varias iniciativas a favor de personas con discapacidades, y asegura que hay una gran aceptación hacia ellas. Aunque igual considera que hay lugares en México donde aún las familias se avergüenzan de ellas.

¿Qué viene para Guillermo Arriaga?

A pesar de confesarnos que ya está escribiendo algo nuevo, Guillermo Arriaga señala que en este momento está dedicando la mayor parte de su tiempo a la promoción de “Extrañas”, su nueva novela, viajando de un país a otro y hablando de otra de sus obras: “Salvar el fuego”.

Pero también nos presumió que a finales de este 2023 se estrenará la película que dirigieron sus dos hijos, donde escribió y produjo, y por la cual está muy orgulloso de ellos.

Foto: Cortesía Penguin Random House // Nueva novela de Guillermo Arriaga.

Y por último, como queríamos saber qué le aconsejaría a los jóvenes escritores, o a aquellos que están dando sus primeros pasos en la escritura, nos dijo lo siguiente:

“Termina lo que escribes. Yo sé que te van a entrar dudas, yo sé que vas a pensar que lo que haces es muy malo, o esto ya lo dijeron. Tú termínalo, porque escribir es el primer paso real; el otro es reescribir. Y si no tienes algo terminado, no puedes reescribirlo. Y que no te importe lo que escribas, aunque sea malísimo, tú no pares; aunque creas que es una mierda lo que haces, no te pares. Yo creo que lo que hago es una mierda, no te creas que creo que lo mío es extraordinario; yo creo que lo mío es muy malo, y lo corrijo, lo corrijo para que no sea tan malo. No creo que lo mío es excelente; yo creo que me falta mucho para hacer algo y digas ‘órale, está cabrón’“.