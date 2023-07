‘Medusa’ se detuvo y dejó en las alturas a usuarios; Six Flags explica qué pasó

Tenerle miedo a los juegos mecánicos es algo perfectamente justificado. Diversos casos de accidentes en ferias locales sirven como ejemplo perfecto. Pero ojo, no nada más pasa en atracciones improvisadas, también en parques como Six Flags y en juegos como Medusa.

Tal vez ya lo viste por ahí, tal vez no, pero en redes sociales se viralizaron videos del momento en que la atracción Medusa Steel Coaster se quedó detenida en Six Flags México. Personal del parque ubicado al sur de CDMX subió a pie a lo alto de la montaña rusa para ayudar a bajar a los tripulantes.

‘Falla’ en Medusa de Six Flags dejó en las alturas a usuarios / Foto: Cuartoscuro

Medusa de Six Flags presentó ‘falla’ y dejó varados a usuarios

Todo ocurrió el pasado jueves, 29 de junio. A través de redes sociales, como Twitter y TikTok, se difundieron videos de cómo Medusa se detuvo en pleno recorrido, justo cuando las personas estaban en la parte más del juego mecánico.

‘Falla’ en Medusa de Six Flags dejó en las alturas a usuarios / Foto: Captura al video de @aall4ever

‘Falla’ en Medusa de Six Flags dejó en las alturas a usuarios / Foto: Captura al video de @JFrostiee

El usuario all4ever únicamente reportó en TikTok que Medusa se detuvo, junto con una grabación de apenas unos segundos. En Twitter, JFrostiee compartió otro video desde otro lugar: “Por lo menos tienen buena vista desde Medusa Steel Coaster”.

No es la primera vez que un juego mecánico de Six Flags se detiene y deja varados a los usuarios en las alturas, pero considerando las tragedias que han ocurrido en atracciones de esta clase recientemente —como la montaña rusa que descarriló en Suecia—, obviamente la situación no pasó desapercibida.

2 Horas en el parque… Juegos: 0



Y qué pasen una excelente tarde Six Flags ?

Por lo menos tienen buena vista desde Medusa Steel Coaster ?? @SixFlagsMexico pic.twitter.com/N3bxpWlW54 — JFrostiee (@JFrostiee) June 29, 2023

Six Flags ya explicó qué fue lo que pasó en Medusa

Aunque el incidente tuvo lugar el pasado 29 de junio, fue hasta este fin de semana cuando los videos comenzaron a viralizarse. Es por ello que finalmente el parque emitió un comunicado para explicar qué onda con sus juegos mecánicos.

“En Six Flags México, lo más importante siempre será la seguridad de nuestros visitantes, así como mantenerlos informados de lo que sucede, por eso, respecto a algunas publicaciones en medios, damos a conocer nuestra postura”, señalan en las redes de Six Flags junto con el comunicado para aclarar qué ocurrió en Medusa.

Six Flags explicó qué pasó en Medusa

En dicho informe indican que sus juegos mecánicos cuentan con un sistema de seguridad que se activa automáticamente cuando detecta alguna variación eléctrica. El pasado jueves, ese sistema detectó variaciones de esa clase en Medusa, interrumpiendo el funcionamiento del juego mecánico en un lugar seguro.

“Aplicamos nuestros protocolos de seguridad en el juego, los cuales indican acompañar de regreso a los visitantes a la estación de manera segura, finalizando el protocolo sin ningún contratiempo“.

Six Flags explicó qué pasó en Medusa

Como ves, definitivamente hay de fallas a fallas y qué bueno saber que lo ocurrido en Six Flags fue resultado de un sistema hecho para evitar verdaderos accidentes. Como decíamos, ejemplos en ferias locales nos han mostrado lo que puede pasar cuando no se cuenta con tecnología así.