Lo que sabemos sobre la falsa alerta sísmica que se activó este sábado en CDMX

Uno ya no puede dormir plácidamente un sábado por la mañana porque vienen las autoridades de la CDMX a querer hacer un simulacro sin avisarnos antes. Y no es ironía, de hecho eso es exactamente lo que ocurrió este 20 de marzo cerca de las 8:18 de la mañana cuando en varias alcaldías de la capital se activó la alerta sísmica.

La noche de ayer, viernes 19, un sismo de magnitud 5.9 con epicentro en Guerrero se percibió en varias partes de la CDMX y el Estado de México. Como muchos esperábamos una replica de este temblor, al momento de escuchar la alerta sísmica por la mañana no dudamos en correr con el cubrebocas en la mano y ponernos a salvo.

Esta mañana se activó la alerta sísmica, pero no hubo temblor

Pero no, la realidad es que no se sintió absolutamente nada y después entendimos la razón. El Servicio Sismológico Nacional tomó sus redes sociales para informar que no se ha presentado otro sismo de gran magnitud a pesar de la señal de alerta emitida en la Ciudad de México.

“El SSN reporta que a esa hora no hay registro de ningún sismo fuerte en el país”, indicó la dependencia del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien detalló que todo fue por una falla de los alto parlantes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5).

Claudia Sheinbaum pidió una explicación al C5

Minutos después la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tomó su cuenta de Twitter para confirmar que efectivamente no hubo un temblor y ya pedía información de lo sucedido. “Di instrucciones al director del @C5_CDMX de hacer una revisión de las razones por las que se activaron alertas”, escribió la alcaldesa a sus seguidores.

Por su parte el C5 detalló por a través de la misma red social que por órdenes de Sheinbaum ya revisaban lo que había ocurrido y lamentaban los inconvenientes. Juan Manuel García Ortegón, director del C5, dijo en una entrevista con Foro TV que todo se trató de una falla en el sistema de la alerta sísmica “más grave que la de ayer”.

El titular del C5 dice que ya investigan lo ocurrido con la alerta sísmica falsa

Y es que justamente el viernes algunos usuarios postearon videos donde se escuchaba que los alto parlantes del C5 indicaban que la alerta que se escuchó fue por un simulacro. En pocas palabras, pusieron una alerta de simulacro durante un sismo real, y la alerta sísmica la activaron hoy sin que temblara.

El titular del C5 aseguró que siguen investigando para determinar qué fue lo que pasó –al parecer todo apunta a que uno de los servidores estaba mal configurado–, y afirmó que tomarán todas las medidas para garantizar que el personal en el C5 esté capacitado y hagan bien su chamba. ¡Que nos paguen la torta de tamal pal’ susto!