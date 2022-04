Buscan a Fátima Ibarra y a sus tres hijos; desaparecieron en Playa del Carmen

Las historias de desapariciones y de mujeres buscadas siguen apareciéndose en México, ahora con un caso que prendió las alertas en el estado de Quintana Roo. Se trata de Fátima Ibarra Vázquez, que desapareció el pasado lunes, 9 de abril, mientras estaba en Playa del Carmen con sus tres hijos.

También buscan a su hija María Julia, de 14 años; Miranda Paulina, de 11 años y Julio Santiago de 17 meses.

La familia estaba en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, cuando se desconoció su paradero. La Fiscalía de Quintana Roo publicó las fichas y activo el Protocolo Alba, un sistema que permite la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas.

Las autoridades del estado del sureste pusieron un número a disposición de todos, por si alguien conoce algo del caso. Es 984 873 0163.

El caso de Fátima Ibarra Vázquez y sus tres hijos ha cobrado relevancia nacional gracias a las redes sociales que han ayudado a que se comparta el caso de esta familia regiomontana. Las razones incluyen la sospecha —no confirmada oficialmente, parte importante— de que podrían estar huyendo.

En una carta abierta que se ha viralizado en redes sociales, su esposo publicó una versión de lo sucedido.

“No me imagino cómo la has de estar pasando fuera de casa”, escribió en un post que no les vamos a compartir por acá. “Ni qué te motivo a tomar la decisión de irte con mi hijos pero no te juzgo, todos tenemos ese derecho de tomar las decisiones que mas creamos convenientes”.

La situación se ha convertido en un enredo de versiones, especulaciones y reclamos en Facebook que le han quitado la mirada a lo importante: la búsqueda de una familia que, al menos según las versiones oficiales, continúa desaparecida. Entonces, ya saben, si pueden compartir las imágenes del Protocolo Alba de Fátima Vázquez y sus tres hijos desaparecidos en Playa del Carmen, estaría bueno.