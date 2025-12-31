Lo que necesitas saber:

Al excandidato a la gubernatura de Puebla también se le impuso una multa de 113 mil pesos.

Tres años después del feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez, las autoridades sentenciaron a 60 años de prisión como autor intelectual del crimen a Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla.

Javier López Zavala // Foto: Facebook

Sentencian a 60 años de prisión a López Zavala por feminicidio de Cecilia Monzón

Por fin les cayó la ley. Tres años después del asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón, un tribunal de Puebla sentenció a 60 años de prisión a Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla.

Además, esta misma sentencia la recibieron sus dos cómplices: Jair Mauricio Domínguez, sobrino de López Zavala y Silvestre Vargas Ruiz, el que disparó contra Monzón en 2022.

Y aunque desde hace más de una semana habían sido declarados culpables, apenas se dieron a conocer sus sentencias, a las que, por cierto, también se les impuso una multa de 113 mil pesos para cada uno.

Feminicidio dio luz verde a “Ley Monzón”

Tras el asesinato a balazos de la activista y abogada, antes de que llegara la justicia a los familiares de Monzón, en su honor se promulgó la “Ley Monzón”.

Esta ley establece que, cuando un padre esté vinculado a proceso por feminicidio o intento de feminicidio, se suspenderá la patria potestad sobre su hijo o hija.

Ley Monzón y Ley Ácida, ¿qué fue lo que se aprobó en Puebla?

