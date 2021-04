Feministas marchan al Zócalo para manifestarse por muerte de Victoria Salazar

Diferentes colectivos feministas realizaron una marcha este día al Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse en contra de la muerte de Victoria Salazar a manos de policías de Quintana Roo. Sí, con la consigna “No me cuida la policía”, mujeres se dirigieron a la Plaza de la Constitución para exigir justicia por el asesinato de esta migrante centroamericana.

Por ahí de las 14:00 horas, varios grupos feministas y mujeres se reunieron en el Monumento a la Revolución para comenzar una marcha que se dirigiría al Zócalo de la Ciudad de México, pero antes también a la colonia Roma, donde se encuentra una representación del estado de Quintana Roo.

No hay fecha que no se cumpla.

Sin embargo, en este punto de la avenida Álvaro Obregón se encontraron con que la sede estaba protegida con vallas metálicas. Algo parecido en la Plaza de la Constitución, pues como en otras ocasiones, el Palacio Nacional estaba rodeado por mujeres policía y vallas.

Luego de que uniformadas encapsularan a algunas manifestantes en la colonia Roma, colectivos feministas se dirigieron al Paseo de la Reforma y después al Zócalo de la Ciudad de México junto a otros grupos, a donde ingresaron aproximadamente a las 16:00 horas.

Fue aquí que se dio un enfrentamiento entre mujeres y autoridades. Sí, entre empujones y gases, feministas gritaban consignas por la muerte de la migrante Victoria Salazar en Quintana Roo a manos de policías.

#JusticiaparaVictoria

«La policía no me cuida, me cuidan mis amigas»

