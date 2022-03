FGR investigará a Chumel Torres por apología del delito tras denuncia de Bertha Caraveo

A principios de este mes de marzo, la senadora de Chihuahua, Bertha Caraveo, informó por medio de sus redes sociales que ya había presentado una denuncia en contra del youtube Chumel Torres por violencia política de género. Todo ocurrió a partir de un programa transmitido por Torres en donde la insultó.

Este 14 de marzo la legisladora publicó en su cuenta de Twitter una notificación de la Fiscalía General de la República sobre el inicio de una carpeta de investigación, pero por el delito de apología del delito o de algún vicio.

El caso será investigado por apología del delito

Por medio del texto de notificación, la reconoce la calidad de víctima de la denunciante para que se puedan ejercer los derechos que la “asisten”, es decir, medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación integral de los daños ocasionados.

Es por eso que pidió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que le brinde atención multidisciplinaria.

Hace algunas semanas, durante su programa de Youtube, Chumel Torres insultó en varias formas a Bertha Caraveo luego de que defendiera en tribuna del Senado al hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, en el contexto del escándalo por la Casa Gris.

“Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente”, señaló Chumel Torres…

Y la cosa no terminó ahí, ya encarrerado y porque es de “Shihuahua”, Chumel agregó: “¿Se supone que es de Chihuahua, mamacita? Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!”.

Pero ¿qué es apología del delito?

De acuerdo con el artículo 208 del Código Penal Federal, quien provoque públicamente a cometer un delito, haga apología de este o de algún vicio podrá ser sancionado de entre 10 y 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Esto si el delito nos lleva a cabo.

Si el delito sí ocurre, el provocador recibirá la sanción que corresponda con el delito.