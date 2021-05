FGR pide a SCJN revisar decisión sobre desafuero de Francisco Cabeza de Vaca

Luego que el viernes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió desechar la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, en la Fiscalía General de la República (FGR) metieron un recurso para que los magistrados le echen otra checadita al asunto.

Aunque la FGR no ha difundido un posicionamiento oficial, en redes ya circula el documento con el que el “mero verdura” de la institución, osease, Alejandro Gertz Manero, pide que sean revisados los argumentos con los que el pasado 14 de mayo el ministro Juan Luis González Alcántara desechó la controversia sobre el desafuero de Francisco Cabeza de Vaca.

El mentado magistrado decidió desechar el tema del desafuero contra Francisco Cabeza de Vaca, tomando en consideración que el Congreso de Tamaulipas, al no homologar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, no hizo otra cosa que ejercer sus atribuciones, las cuales constan en el artículo 111 constitucional… que, en su párrafo cinco, dice así:

“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas (…) la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

Según indica Animal Político, la FGR está de acuerdo con que la SCJN haya desechado la controversia, no obstante, se muestra en contra de los argumentos expresados por el ministro González Alcántara y, por lo tanto, pide que sean desestimados.

Desde el pasado 30 de abril la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de la FGR para desaforar a Cabeza de Vaca, esto con la finalidad de proceder legalmente por las denuncias que pesan en su contra por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal… sin embargo, lo de los diputados federales fue el primer paso: se necesita que la declaración de procedencia sea homologada por el congreso local… y como ésta dijo que no… pues no: el desafuero no va.

No obstante, no es que los del congreso local estén protegiendo a Cabeza de Vaca… bueno, nomás por un rato. El gober sí puede ser procesado… pero hasta que acabe su mandato. “Por el momento, [el congreso local determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”, señala el fallo a la controversia constitucional.