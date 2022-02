“Tiene que registrarlo el líder”: Filtran audio de Layda Sansores movilizando gente para la Revocación de Mandato

Los micrófonos indiscretos mexicanos pusieron en el ojo del huracán a Layda Sansores, la gobernadora de Campeche. Resulta que filtraron un audio de la mandataria, que viste los colores de Morena, movilizando apoyos para la Consulta de Revocación de Mandato que se llevará a cabo en unas cuantas semanas.

El audio incluye frases cursis, celebraciones a su “líder” y hasta promesas de trabajos gubernamentales a los participantes. Casual.

Son varias grabaciones, filtradas a medios de comunicación —de las cuáles Proceso hizo un reporte— en la que se escucha a Layda Sansores movilizando a los militantes para participar en la Revocación de Mandato del próximo 10 de abril.

“Tenemos que salir también a seguir convenciendo y a movilizar a nuestros compañeros porque ese día de abril tiene que ser inolvidable y tiene que registrarlo el líder que nunca nos dejó solos”, dice Layda Sansores en el audio filtrado ante los aplausos del público. “Que sepa que aquí se le ama como ayer y más que ayer”.

Según la investigación de Proceso, Layda estaba hablando frente a un grupo llamado Los Combatientes del 97.

¿Esos quienes son? Un grupo político que ha acompañado a Sansores desde el siglo pasado —finales de los 90— cuando acusó que le habían robado la gubernatura y ella era candidata del PRD.

Y claro que después de hablar del líder, de quedar bien y de movilizar a los votantes para la Revocación de Mandato en abril próximo, la gobernadora de Campeche se metió en un enredo grave. En las grabaciones la escuchamos prometerle trabajos en el gobierno a quienes la escuchan.

“Arturito Moo”, dice Layda Sansores en referencia a Arturo Moo Cahuich, senador de la República. “Es el responsable de que no me falte uno solo de ustedes que no tenga trabajo en el gobierno, y si no son ustedes, pues a lo mejor pueda ser un hijo”.

Reconoce que se ha tardado en cumplirles, porque no encuentra vacantes para sus seguidores.

#Campeche PREMIARÁ LAYDA CON CHAMBA A INTEGRANTES DE SU “RESISTENCIA DEL 97”. “SI ES NECESARIO INVENTAREMOS UN LUGAR PARA USTEDES”, LE PROMETIÓ A SUS SEGUIDORES EN REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE MORENA. pic.twitter.com/fxbKcZnp3u — La Barra Noticias (@enlabarra) February 14, 2022

“No se van a quedar fuera, si es necesario inventaremos un lugar para ustedes“, termina la grabación de Layda Sansores ante el aplauso de todos quienes la escuchan.