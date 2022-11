No, pues con razón en la Fiscalía de Morelos no vio los signos de violencia del caso de Ariadna Fernanda: en lugar de checar bien la evidencia, el titular andaba más clavado en otros asuntos.

Para hacer más penoso el papel que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ha tenido en el feminicidio de Ariadna Fernanda, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reveló que éste más que compartir información del caso, anduvo rolando links de páginas porno. Quizás por un error de dedo (o porque está canijo maniobrar el cel con una sola mano… dicen), el susodicho acabó mandando sus contenidos cachondos a su homóloga capitalina, Ernestina Godoy.

Foto: @urielgandara

“Ernestina Godoy, le contesta ‘¿Qué es esto, fiscal? Y dice: ‘Ay, disculpe’; ‘¿Qué es esto fiscal?’, ‘¡Ah, caray! Chequemos teléfonos, evidentemente no lo mandé yo compañera, le estoy marcando para verificar que es usted’”, describió Claudia Sheinbaum.

Minutos después del bochornoso incidente, el fiscal de Morelos aplicó la medida instaurada por Enrique Garay: alegar que todo fue por un inevitable hackeo (seeee, güey, claro que sí…)

“Hago público que ha sido HACKEADA mi línea de teléfono personal y mi WHATSAPP, si reciben mensajes no apropiados les suplico informarme por llamada telefónica y hacer caso omiso del contenido. MUCHAS GRACIAS”, escribió el funcionario en Twitter para justificar la equivocación al momento de compartir sus calenturas.

Foto: @urielgandara

Aunque se piense que no puede ser posible, enviar un link porno a la fiscal de la CDMX no es lo más penoso que Uriel Carmona ha hecho durante las investigaciones del caso de Ariadna Fernanda. Según acusa Claudia Sheinbaum, el encargado de la Fiscalía de Morelos habría tratado de encubrir el feminicidio por, supuestamente, tener nexos con el presunto agresor de la chica, Rautel “N”.

Carmona dice que las investigaciones del caso se han hecho con toda claridad, sin emabrgo, Sheinbaum acusa que éste no ha compartido hasta el momento la carpeta de la pesquisa… que lo hará, pero hasta el próximo 13 de noviembre. “¿Por qué no la entrega ahora? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué hasta el 13 de noviembre?”, cuestionó la jefa del gobierno de la CDMX.

Captura de pantalla

Además de todo lo anterior, Sheinbaum señala que el fiscal de Morelos ha actuado tratando de intimidar con el objetivo de obtener material que serviría como evidencia en contra de Rautel “N”. Específicamente señala que Carmona mandó a elementos de su Fiscalía a tratar de llevarse las cámaras de video del edificio donde habría estado el presunto agresor con Ariadna Fernanda. “¿No les parece irregular?”, preguntó Sheinbaum.