Bebé hallado en cárcel de Puebla habría sido desenterrado de panteón en Iztapalapa

Luego del lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en un penal de Puebla, diferentes versiones han salido a la luz y el caso cada vez se torna más complejo (e indignante). Una de esas versiones indicaba que el cadáver habría sido sustraído de CDMX, pero aunque la Fiscalía mencionó en su momento que no existía denuncia alguna al respecto, ahora sí la hay y ya se investiga.

Y es que como tal vez ya sabes, el bebé fue encontrado en la basura del Centro de Reinserción Social de San Miguel, allá en Puebla. La información de las autoridades locales al respecto es muy poca porque no tienen ni idea de cómo llegó ahí ni cómo ingresó al penal. O bueno, al menos no han querido decirlo porque es inevitable no pensar en corrupción y complicidad de la seguridad del penal para un acto así.

El cuerpo de un bebé sepultado en Iztapalapa ya no está y podría ser el mismo encontrado en Puebla

Pero ahora, por medio de un comunicado publicado a través de un hilo de Twitter, la Fiscalía de CDMX informó que la tarde de este viernes 21 de enero se recibió una denuncia por la posible exhumación de un recién nacido en un panteón de Iztapalapa. Y sí, podría tratarse del mismo bebé hallado en Puebla.

La denuncia fue presentada por el administrador del panteón y señala que una mujer pidió que se excavara el sitio donde, días antes, había enterrado a su bebé. Así se dieron cuenta de que el cuerpo del recién nacido ya no estaba sepultado en ese lugar.

“El testimonio refiere que luego de que la mujer, quien acudió al panteón acompañada de un hombre, se enteró de que en redes sociales fue hallado el cadáver de un recién nacido en el estado de Puebla, acudió a la tumba para verificar la situación a fin de corroborar si el cuerpo aún se encontraba en el cementerio, por lo que el declarante se trasladó a la ubicación de la tumba y constató que en el lugar no se encontraba ningún cadáver“, indica la Fiscalía.

Personal ministerial de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa ya integró la carpeta de investigación correspondiente tras la denuncia e inadaga los hechos con apoyo de la Policía de Investigación (PDI), así como de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales en materia de criminalística, fotografía y química.

La #FGJCDMXInforma que esta tarde recibió una denuncia del administrador de un panteón ubicado en la alcaldía Iztapalapa en la que se señala que una mujer refirió que al presentarse al lugar donde hace unos días sepultó a un bebé, — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 22, 2022

Los padres relacionaron el caso por coincidencia en los apellidos

Los padres del bebé cuyo cuerpo habría sido exhumado del panteón en Iztapalapa, dijeron a Milenio que relacionaron al recién nacido encontrado en Puebla con su bebé (fallecido el pasado 5 de enero por colapso pulmonar), cuando supieron que portaba un brazalete con los mismos apellidos. Fue por ello que se presentaron en el cementerio y así se dieron cuenta de que ya no estaba.

Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, informó a su vez en Twitter que el menor se llamaba Tadeo, que nació el 4 de octubre del 2021 y murió precisamente el 5 de enero de este año. Un día después fue sepultado en el Panteón Civil de Iztapalapa. Ella menciona, no obstante, que inicialmente los padres del bebé fueron amenazados para que se quedaran callados.

Esperemos que la Fiscalía haga (y muy bien) su trabajo para verificar si se trata del mismo bebé y puedan rastrear a toda persona involucrada en que terminara en Puebla de esa forma, porque al menos el gobernador de allá, está más preocupado con otros temas del caso.