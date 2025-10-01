Lo que necesitas saber: En la conferencia de prensa, se pidió ayuda para localizar a familiares de una de las víctimas identificada como Gilberto Aarón León Méndez.

A casi un mes de la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, la Fiscalía de la CDMX dio a conocer los resultados definitivos de peritajes… y bueno, sólo se confirmó lo que desde hace semanas se informó: el accidente fue por exceso de velocidad.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

También se descartó falla mecánica en la pipa de gas que explotó en Puente de la Concordia

En conferencia de prensa, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, compartió los resultados de los peritajes realizados como parte de la investigación del accidente del puente de la Concordia.

Los resultados de pruebas de criminalística, fotografía, tránsito terrestre, topografía y demás, llevan a descartar 1) una falla mecánica en la pipa de gas y 2) problemas de asfalto (baches).

“Los dictámenes periciales apuntan a que el percance se originó cuando el conductor de la pipa ingresó a la curva a una velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora”, informó la fiscal. “Esta información se obtuvo a partir de los registros del GPS de la unidad, así como de videos privados y del C5”.

Foto: Cuartoscuro.

De acuerdo con Bertha Alcalde, al ir a exceso de velocidad, el conductor de la pipa de gas perdió el control, golpeó contra un bloque del muro de contención y, finalmente, volcó. “La fricción ocasionó daños en la superficie del tanque, lo que generó la hendidura por donde se fugó el gas”.

Video que se ha compartido en redes no refleja la velocidad a la que realmente iba la pipa

Lo anterior rechaza una de las versiones que también se difundió respecto al mal estado de la unidad. Incluso, en redes sociales se llegó a compartir el supuesto testimonio de compañeros de trabajo del chofer de la pipa de gas, asegurando que éste ya había advertido sobre el mal estado de la unidad. Pero dice la fiscalía que no…

“El tractocamión no presentaba fallas mecánicas en llantas, frenos, ejes ni otros componentes, incluidas las válvulas, las cuales funcionaban correctamente y se encontraban cerradas”.

La explosión de la pipa de gas provocó el cierre de ambos sentidos en la autopista México-Puebla. Foto: Reporte vial del Edomex (X)

Respecto al video que se compartió (también en redes) como prueba de que la pipa de gas no iba a una velocidad excesiva, la fiscal Alcalde aseguró que éste no era del momento del accidente. De hecho, ni siquiera corresponde con el lugar de los hechos… fue grabado en un tramo antes de la curva y, por lo tanto, no refleja la velocidad a la que iba la pipa al momento de impactar y volcar.

Luego del accidente y explosión de la pipa de gas en el puente la Concordia, decenas de personas fueron hospitalizadas. De ellas, 13 continúan hospitalizadas, 40 han sido dadas de alta y, lamentablemente, 31 han fallecido.