Al parecer, no hay prisa para que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, responda por el incendio en el que murieron 40 personas, en Ciudad Juárez… lo que da para suponer que lo que hay en su contra no es nada grave.

El viernes pasado, 21 de abril, Francisco Garduño se presentó voluntariamente ante un juez en Ciudad Juárez para ver qué se traen contra él por el mencionado incendio. Sin embargo, así como llegó se fue, ya que su audiencia se reprogramó.

Francisco Garduño, titular del INM / Foto: Isabel Mateos-Cuartoscuro.

De acuerdo con El Universal, el juez decidió reprogramar la audiencia de Garduño para que éste tenga acceso a la carpeta de investigación del caso. De acuerdo con el periódico, espera que sea imputado por el delito de uso ilícito del servicio público… delito que no amerita prisión preventiva.

Como se había rumorado, Garduño no enfrentará los delitos de homicidio y tentativa de homicidio calificado, como el resto de funcionarios contra los que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió orden de aprehensión.

Según las investigaciones hechas a raíz del incendio registrado en las instalaciones del INM de Ciudad Juárez, se detectó un patrón de parte de los funcionarios de dicho instituto, consistente en la omisión de responsabilidades indispensables y obligatorias para garantizar la seguridad de migrantes.

Igual no habrá que esperar demasiado para saber bien de qué se le acusará a Francisco Garduño. Según se informó, la audiencia del todavía titular del INM fue reprogramada para el 25 de abril, es decir, para mañana mismo.

Entrevistado al salir de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en Ciudad Juárez, Francisco Garduño señaló que, por el momento, no dará declaraciones… no porque no quiera, sino porque está impedido por estar sometido a un proceso judicial.

Francisco Garduño y MArcelo Ebrard / Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

De acuerdo con Garduño, todavía se trabaja en la atención de sobrevivientes y familiares de víctimas del incendio registrado en las instalaciones del INM de Ciudad Juárez del 27 de marzo. “Así ha sido mi actuación y he estado pendiente y aquí estaré”, aseguró.

Francisco Garduño sigue como titular del INM pese a que la FGR lo señala como involucrado en el incendio en el que perdieron la vida 40 personas. Al respecto de su continuidad en el cargo, pese a que muy pronto sea imputado por el delito de uso ilícito del servicio público, el presidente López Obrador fue cuestionado (antes de anunciarse que tenía COVID, claro)… y se limitó a decir: “La nota roja del Reforma”.