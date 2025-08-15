Lo que necesitas saber: La alerta de "Tormenta negra" aplica pero, ¡en Hong Kong!, no en México ni CDMX. Un experto nos explica.

Chance algunos de ustedes vieron rolar esta noticia (falsa) acerca de que había una alerta de “Tormenta negra” para el jueves 14 de agosto en CDMX. La verdad es que esta información agarró en curva a muchos y se hizo tendencia, así que nosotros en Sopitas.com decidimos preguntar con un experto.

¿Qué onda con eso de la “Tormenta negra”? ¿De dónde salió porque la Red de Alerta Temprana de CDMX ni siquiera la maneja ni tampoco el Sistema de Alerta Temprana de México?

Foto: FOX

La fake news de la “Tormenta negra” en CDMX

José Martín Cortés, licenciado en Ciencias Atmosféricas y metorólogo operativo —seguro ustedes lo topan en Twitter o X como InfoMeteoro— nos ayudó a entender qué estaba pasando con esto de la “Tormenta negra”.

“En principio es falso porque no existen en nuestro país estos alertamientos y mucho menos este concepto de ‘Tormenta negra’, que desconozco a quién se le ocurrió atribuirlo y llamarlo de esa forma a las lluvias aquí en México”, nos explicó vía telefónica José Martín Cortés.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Y es que en México, al menos, no existe este concepto ni en su acepción científica.

En el caso de CDMX, si checan la Red de Alerta Temprana tampoco maneja este concepto ni tampoco como categoría.

José Martín Cortés siguió con la explicación: “La información procede de lo que ocurrió en Hong Kong con las tormentas que sí fueron bastante importantes, torrenciales en aquella región”.

El sistema de alerta de… Hong Kong

Ok, ni en México ni CDMX se maneja el concepto de “Tormenta negra” dentro del sistema de alerta.

Cosa que sí sucede en Hong Kong. Por aquellos lares —para la temporada de lluvias entre abril y septiembre— tienen un sistema especial de alerta de tormentas para prevenirse ante cualquier contingencia.

Foto: @InfoMeteoro

Y manejan tres niveles de alerta: ámbar, rojo y negro. La última es la señal de Tormenta Negra que, de acuerdo con el Observatorio de Hong Kong (Hong Kong Observatory) —la institución del gobierno encargada de monitorear y de los pronósticos del clima— es el nivel más alto.

Se aplica cuando el pronóstico de caída de lluvia es de 70 milímetros durante una hora. Acá pueden checar el sistema de alerta de Hong Kong para conocer más a detalle las indicaciones ante la “Tormenta negra”.

¿Y qué tiene que ver con CDMX? Para InfoMeteoro lo más probable es que a alguien se le hizo fácil hablar de una “Tormenta negra” en contexto de los aguaceros que se esperaban para el 14 de agosto en Ciudad de México y, bueno, el concepto se viralizó —hasta surgió información acerca de a qué supuestamente hora comenzaría.

Foto: hko.gov.hk.

“Fácilmente lo adjudicaron a México, pero en nuestro país ni existe alertamiento negro y tampoco nunca nadie le ha llamado “Tormenta negra”, precisó.

Clasificación de alertas en CDMX

En CDMX lo que sí existe es la Red de Alerta Temprana Meteorológica que aplica para lluvias, calor y vientos.

Muchos chilangos la conocen por las publicaciones que lleva a cabo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

Las alertas las identificamos por colores: verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura. Acá en esta nota pueden conocer a detalle qué implican y los niveles de riesgo que manejan.

Y así la historia de la noticia falsa de la “Tormenta negra” que se hizo cada vez más grande.

Aquí también les dejamos la cuenta de José Martín Cortés (@InfoMeteoro) por si quieren saber más acerca de las cuestiones del clima o darle un seguimiento al monitoreo de las lluvias.