El jueves 9 de julio se hicieron virales las imágenes del elenco de la temporada 13 de American Horror Story, para la cual regresan algunas de sus estrellas más populares como Sarah Paulson, Jessica Lange y Evan Peters, con la incursión de Emma Roberts y Ariana Grande.

Todos ellos repetían colaboración con Ryan Murphy, sobre todo las dos últimas, quienes ya habían participado en Scream Queens. Sin embargo, pudimos ver a varias de ellas en el set, pero no a Ariana Grande. Y ahora sabemos que es porque la cantante no formará parte del elenco.

American Horror Story / Foto: FX

Ariana Grande y American Horror Story 13

En 2025 se dio a conocer el elenco completo de la temporada 13 de American Horror Story, el cual incluía a sus famosas estrellas como Sarah Paulson, Jessica Lange, Evan Peters, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman y la poderosa Angela Bassett.

Y eso no es todo. Las apuestas aumentaron con la presencia de John Waters, Paul Anthony Kelly y Joey Pollari. Sin embargo, la que más llamó la atención fue Ariana Grande, quien le entraría al universo antológico de American Horror Story.

Problemas de agenda

La cosa es que los últimos reportes indican que Grande abandonó el elenco de la serie por problemas de agenda, específicamente por The Eternal Sunshine Tour, el cual recibió su nombre por el disco Eternal Sunshine, de 2024.

La gira de Ariana Grande empezó en junio de este 2026 y terminará en septiembre del mismo año, con fechas por varias ciudades de Estados Unidos y una visita al Reino Unido, donde cerrará el tour en Londres.

La fecha de estreno de AHS 13

Todo mundo estaba muy emocionado por ver la reunión entre Roberts y Grande tras su participación en Scream Queens en 2015.

Y además, porque supondría el primer papel de Ariana Grande tras el éxito masivo de Wicked, para la cual interpretó el papel de Glinda, recibiendo una nominación al Oscar por su primera entrega.

American Horror Story 13 tiene una fecha de estreno programada para el 24 de septiembre de 2026.

El siguiente proyecto como actriz de Grande es la película Focker-In-Law, con Ben Stiller y Robert De Niro, la cual se estrenará en noviembre de este mismo año.