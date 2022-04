Otra vez: Quadri le llama “señor” a la diputada trans Salma Luévano y compañeras toman la tribuna

Ya todos sabemos que no es la primera vez que el diputado Gabriel Quadri, del Partido Acción Nacional (PAN), emite comentarios transfóbicos. Y va de nuez…

Este 31 de marzo, durante la discusión de una propuesta de reforma en materia de salud mental, el diputado Quadri llamó “señor” a la diputada trans Salma Luévano frente a todo el pleno.

“Dos cosas rápido, hago notar que el señor Luévano me está amenazando dentro del Pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando. Solamente insulta y descalifica”, dijo el legislador.

Las legisladoras transexuales María Clemente García y Salma Luévano tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados y jalonearon al presidente en turno, Santiago Creel, exigiendo la “expulsión” del panista Gabriel Quadri por llamar “señor” a una de ellas. #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/L6PDGReom0 — Azucena Uresti (@azucenau) April 1, 2022

Después de eso, obviamente, la diputada recriminó las expresiones transfóbicas del diputado y le recordó que no es la primera vez que sucede. A las exigencias de disculpas públicas se sumaron diputadas de otras bancadas, incluida la de Morena.

Toman el pleno

Todo comenzó porque el diputado del PAN, Gabriel Quadri, propuso una reserva en una reforma en materia de salud mental para que los padres o tutores tengan prohibido tomar decisiones sobre las intervenciones y procedimientos médicos de la niñez y adolescencia trans.

La diputada Luévano lo llamó “sinvergüenza y asesino”, además de explicarle que cuando se habla de infancias trans no se habla de medicamentos o intervenciones, sino de derechos. Y luego vino el comentario del diputado…

▶ #VIDEO | Salma Luévano llama a @g_quadri “sinvergüenza y asesino” porque eso es a lo que está orillando con sus expresiones, al llamar “señor” a una mujer trans https://t.co/IYh7FaV2yT pic.twitter.com/KywDdpsokA — La Silla Rota (@lasillarota) March 31, 2022

La diputada Cynthia López Castro, del PRI, exigió a Quadri respetar la Constitución, afirmó que su comentario ofendió a todas las mujeres y a todos los diputados, además de que es inadmisible estos actos de discriminación en contra de una mujer trans.

#VIDEO #DesdeLaCurul Exigí a @g_quadri respetar la Constitución, evidenciando que violó el artículo 1 que prohíbe la #discriminación. Es inadmisible que llame “señor” a una mujer trans. Una mujer trans es una mujer y se respeta: @cynthialopezc1 https://t.co/58q042X6Vj pic.twitter.com/p4mymjst8K — La Silla Rota (@lasillarota) March 31, 2022

El asunto escaló hasta que la diputada Salma Luévano, en conjunto con María Clemente, subieran hasta la presidencia de la Cámara y la tomaran en conjunto con mujeres de su partido. En algún momento, la legisladora María Clemente empujó a Santiago Creel para que se quitara de la curul de presidencia, hecho que fue condenado en redes sociales.

La sesión tuvo que ser suspendida.

En sus redes sociales, la legisladora anunció que a pesar de haber llegado a la 65 legislatura con Morena, a partir de hoy se declara como independiente.

“Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde que llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de Morena. A partir de hoy me declaro independiente“, escribió.

Por su parte, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, el diputado Quadri afirmó que Sandra lo amenazó a él, a su esposa y a sus hijos, además de que subieron a la tribuna y “jalonearon” a Santiago Creel. Explicó que él jamás los ha insultado y que ahora sí sele pasó la mano pero que es “justificable” por los insultos y amenazas.

Dice que pidió una disculpa pero que va a proceder legalmente por las agresiones físicas y las amenazas a su familia. “Le pedí una disculpa a la diputada Sandra Luévano, a partir de ahora me voy a referir a ella como mujer”