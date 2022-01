Gandalla, pero suertudo: Se salvó de ser atropellado por no pagar la caseta

¿Una advertencia divina? En redes sociales ha comenzado a compartirse el video de una cámara de seguridad de una caseta en el Estado de México, en el cual se puede ver el momento en que un hombre se salvó de ser atropellado por no querer pagar el peaje.

Se salvó de ser atropellado por no querer pagar la caseta

Como les contábamos, en redes sociales varios usuarios han comenzado a compartir una grabación en la que se puede observar como un conductor se salva de ser atropellado al no querer pagar el peaje en una caseta que, según varios medios, se encuentra en el Estado de México.

Y es que en el video se ve como en la mencionada caseta, el conductor de un automóvil color rojo se detiene frente a la pluma, abre su puerta y sale solamente para retirarla y no pagar el peaje. Hasta ahí parece que el hombre se saldrá con la suya y hará su travesura, peeero…

Cuando quiere regresar a su vehículo, bien campante, como si nada, como si no hubiera intentado pasarse la caseta sin pagar, se ve sorprendido por un trailer que pasa a toda velocidad y alcanza a esquivarlo, aunque su automóvil no, pues desaparece de la cámara mientras el sujeto camina en dirección a donde se fue el camión con todo y su carrito.

Siguen saliendo videos de gente evitando pagar caseta en Edomex

Este es solo uno de los tantos videos que han comenzado a compartirse en las últimas semanas de cómo la gente evitaba pagar el peaje en la caseta del Circuito Exterior Mexiquense, en el Estado de México. Más porque apenas se implementó el sistema “poncha llantas” con el que quieren orillar a los conductores a no hacerse patos con el pago de la caseta.

Tenga pa que aprenda pic.twitter.com/XJYSsvXda8 — Leo Arriaga (@Radiohen) January 20, 2022

¿Qué cómo funciona? Fácil, si no pagas el peaje, antes de que escapes, un mecanismo de navajas se eleva del piso y te poncha las llantas, no hay más ciencia: no pagas, te quedas sin neumáticos.