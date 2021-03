Geolocalización de dispositivos es para evitar fraudes y no será las 24 horas, aclara ABM

Luego de ver las muchas mentadas que provocó el anuncio de la obligatoriedad de permitir la geolocalización de dispositivos, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) salió a explicar el por qué de la medida.

Rodrigo Brands, presidente ejecutivo de la ABM, señaló en entrevista con Joaquín López-Dóriga que lo que se hace con la geolocalización de dispositivos de usuarios de bancos es colocar una nueva capa de seguridad a las operaciones que se realicen vía digital.

“Hay que tomar en cuenta que, durante la pandemia, el crecimiento de usuarios móviles y de las operaciones vía remota ha crecido de manera exponencial y con esto lo que se busca es, precisamente, dar la mayor seguridad a los usuarios de que son ellos quienes están realizando las operaciones que el sistema nos indica”.

Brands aclaró que la geolocalización funcionará de la misma forma en que ya se hace con varias aplicaciones (apps, pa’ los chavos), en los que se pregunta al usuario si permite la geolocalización de su dispositivo para brindar con mayor eficacia el servicio… bueno, con la diferencia que aquí será obligatorio.

¿Vamos a estar geolocalizados las 24 horas?

A reserva de lo que disponga cada uno de los bancos, el presidente de la ABM señaló que lo que indica la norma es que la geolocalización se utilizará para la realización de las operaciones y comprobar que el dispositivo que se está utilizando es el registrado con la banca… y hasta ahí nomás. “A nosotros como banco no nos interesa saber dónde está nuestro cliente las 24 horas del día”.

Brands explicó que, a partir del 23 de marzo, cada banco enviará sus indicaciones para configurar los servicios para activar la geolocalización, con las debidas credenciales de usuario. Además, aclaró que con el dato que los bancos trabajarán para la localización es con el número de serie de cada teléfono, no con el número de línea. “Es registro del dispositivo, no registro de la línea telefónica”.

Según explicó Brands, cada que se realice un movimiento en la banca digital desde un dispositivo que no sea el registrado, se mandará un aviso alertando que se está intentando iniciar sesión en un dispositivo diferente del que se tiene el dato… muy al modo de Netflix. “Es básicamente el mismo principio”.

Por si no están enterados de este asunto, pues resulta que a partir del 23 de marzo los usuarios de servicios digitales de la banca (es decir, de todos los bancos) tendrán que autorizar la geolocalización de sus dispositivos. Si no, pues no habrá servicios.