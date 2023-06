Como cuando de la fiesta se va el güey al que nadie invitó: “Ahh, sí órale”… así el senador Germán Martínez que dice que se baja de la contienda rumbo al 2024.

Y el legislador del bloque Plural no se baja de la contienda porque crea que nomás no la va a hacer a la hora de juntar firmas o porque ya se dio cuenta de las nulas posibilidades que tiene de ganar… no, Germán Martínez se hace a un ladito porque, dice, el método de elección de candidato de la oposición no le convence.

Germán Martínez se baja de la contienda presidencial de la oposición / Foto: Cuartoscuro.

“Ni es una encuesta, ni es una elección abierta”, lamentó Germán Martínez en el video en el que dio a conocer que se baja de la contienda.

Según advierte Germán Martínez, proceso de oposición será un cochinero

De acuerdo con lo que dice el senador Martínez en su video, la elección de candidato presidencial de la oposición estará bieeeeeeeeeen manoseada por cargadas empresariales, así por líderes sindicales y “padroneros partidistas”.

Además de lo anterior, Germán Martínez advierte que en el proceso de selección habrá violación de la ley electoral, con campañas anticipadas, dinero no fiscalizado y hasta uso de datos personales del padrón.

Germán Martínez inició el sexenio como parte el equipo de AMLO / Foto: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO

Pese a todo eso, el senador dice que sí apoyará a la persona que resulte electa como en el proceso de selección de candidato presidencial de la oposición… bueno, siempre y cuando compruebe tener “solvencia moral. Que sea decente”.

Los sueños presidenciales del senador Germán Martínez duraron poco menos de un mes, ya que oficialmente se “destapó” en la primera semana de junio. En ese momento, advirtió que sólo participaría en la contienda por la candidatura de la oposición si el método de elección se abriera a la participación de la ciudadanía.

Entonces, ¿por qué Germán Martínez se baja de la contienda?

Es lo que muchos se preguntan… ya que el anuncio del senador se da luego de que la oposición diera a conocer que, en la selección de candidato para el 2024, se recurrirá a la consulta popular; es decir, que votará la ciudadanía y no sólo los militantes registrados.

De acuerdo con Reforma, los que quieran participar en la consulta deberá recabar 150 000 firmas… muchas menos de las que inicialmente planteó el PAN (un millón). Según parece, los que firmen serán los que luego podrán participar en la consulta, ya que con base en las listas se formará el “padrón de electores”.

A primera vista, lo que pedía Germán Martínez es lo que se hará… entonces, quiéeeeeeeeen sabe por qué se baja de la contienda presidencial.