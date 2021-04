“La placa de la vergüenza”: Declaran desaparición del glaciar Ayoloco en el Iztaccíhuatl

“A las generaciones futuras: aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer”. Así, investigadores de la UNAM declararon de manera oficial la desaparición del glaciar Ayoloco en el volcán Iztaccíhuatl.

Y las palabras que leímos en las primeras líneas de este texto corresponden al mensaje contenido en la placa colocada —en la cumbre del Iztaccíhuatl— por Hugo Delgado, investigador del Instituto de Geofísica, la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural Anel Pérez, vulcanólogos y montañistas.

Justo en el Día de la Tierra, esta noticia nos cae como un balde de agua fría para que reflexionemos sobre el impacto de nuestras actividades —económicas e industriales— en el planeta.

En este caso, el glaciar Ayoloco comenzó a ceder ante las altas temperaturas hasta desaparecer en 2018, ante los ojos de investigadores, expertos, gobiernos estatales, municipales, federal y una emergencia climática.

Declaran desaparición del glaciar Ayoloco en el Iztaccíhuatl

El grupo de investigadores y montañistas subió al volcán Iztaccíhuatl para colocar una placa firmada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo mensaje está dedicado a las futuras generaciones, quienes al final de cuentas evaluarán si nuestras acciones fueron suficientes para detener el golpazo que le está dando en la torre a nuestro entorno, los recursos que disponemos y la vida misma.

Ahora bien, Hugo Delgado explicó que la principal consecuencia de la desaparición del glaciar Ayoloco será la disminución de la cantidad de agua a la que tendríamos acceso.

Otra consecuencia será el incremento de la temperatura. ¿Más? De acuerdo con Delgado, sin las masas de hielo de la parte alta de las montañas, se pierde el equilibrio. La temperatura aumenta a escala global y de paso impide las precipitaciones

Por su parte, Anel Pérez nos recordó que esta placa no es conmemorativa, no es una placa de honor: “Es una placa del deshonre, de la vergüenza que nos da, no el cambio climático, sino la emergencia climática”.

Los glaciares

La UNAM nos explica que los glaciares son masas de hielo que están en las cumbres de las montañas, por lo menos durante un año.

Y básicamente su importancia para nuestro entorno radica en la generación de agua dulce.

Sin embargo, aquí van las malas noticias: tan sólo en el siglo XX, en el caso de México, los glaciares disminuyeron y sus consecuencias se aceleraron en las últimas dos décadas.

Como mencionamos, las actividades humanas, el cambio climático, por ende, han hecho que las temperaturas que los glaciares conservaban cedan… hasta dejar que estas masas de hielo desaparezcan —impactando en el curso del agua, la flora y la fauna del ecosistema.

Y ya sólo para terminar, ahí va un dato que todo chilango y chilanga, mexiquenses, poblanos y poblanas deben topar:

El glaciar Ayoloco fue protagonista de proyectos de artes visuales, fotográficos, cinematográficos y literarios en México.

“La presencia de los volcanes es inherente a la identidad artística, histórica y cultural de la Ciudad de México y los estados de Morelos y Puebla”.

Aquí dejamos un par de fotos que la UNAM compartió este 22 de abril, Día de la Tierra: