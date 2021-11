Desde Glasgow nos cuentan qué esperar de la COP26 y cómo está el ambiente

Después de semanas de espera, meses de anticipación y con muchísimos años de futuro planetario en juego, por fin arrancó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida como COP 26. Desde Glasgow —en Escocia— los líderes mundiales de gobiernos, naciones y de la sociedad civil buscan nuevos acuerdos en esta importantísima lucha.

La cosa es que, a la distancia, corremos el riesgo de que nomás nos lleguen mensajes vacíos y fotos sonrientes. Nos perdemos de la carnita, pues.

Por eso, en #SopitasXAireLibre tuvimos chance de platicar con Jorge Martínez, ingeniero especialista en Energía y Sustentabilidad, que forma parte del equipo del Climate Reality Project y que, por supuesto, está en Glasgow para el arranque de la COP 26.

“Lo más importante de todo esto es que el Acuerdo de París, que firmamos en 2015, ya está en vigor”, nos contaba Jorge. “Pero todavía nos faltan muchos de los detalles de cómo va a funcionar”.

Nos explicaba que esta reunión tiene la intención de poner, formalmente, las metas mundial y definir qué tan comprometidos están los países. “Aquí en Glasgow se está definiendo el futuro del planeta”, señalaba respecto a la importancia de esta COP 26 en la que, por cierto, acompaña a la delegación de México.

“La ciencia nos está diciendo que el cambio está en todos lados. No hay lugar en la Tierra que no haya sufrido ya los impactos de la crisis climática. Lo venimos mencionando desde hace décadas. No solo es de osos polares y de derretimiento de glaciares. Tenemos que entender que también tiene que ver nuestro país. No es algo de 20 o 30 años”.