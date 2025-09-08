Lo que necesitas saber: Desde que se destapó el caso de "La Barredora", se soltó información que hacía suponer que el gobierno federal sabía en qué andaba metido el titular de Seguridad de Tabasco... esto acaba por confirmarlo.

Adán Augusto ya se desligó de lo que hacía su secretario de Seguridad, Hernán … pero, como muchos suponían, nomás se hace que no sabía. Ahora se revela que no sólo él, sino desde el gobierno federal tenían conocimiento de operaciones huachicoleras en las que la “La Barredora” ya salía a relucir…

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Mini-refinería operaba con combustible robado por “La Barredora”

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al menos desde 2020, las autoridades federales sabían de la operación de una mini-refinería en la que se daba tratamiento a combustible robado de PEMEX… tan huachicolero establecimiento era operado por “La Barredora”.

La mini-refinería se ubicaba en los límites de Veracruz… cerquita a la frontera con Tabasco. Muy cerca de un lugar en el que autoridades federales realizaron un cateo a mediados de junio pasado, para asegurar más de 500 mil litros de crudo.

Imágenes de la evolución de la mini-refinería en Veracruz / Foto: MCCI

Cuando se presumió el cateo que llevó a tener todo ese huachicol, las autoridades indicaron que su aseguramiento se dio gracias a trabajo de inteligencia… pues bien, ese trabajo empezó en 2020, cuando en épocas de AMLO se identificó que la mentada mini-refinería de “La Barredora” operaba.

“Derivado del seguimiento que da el personal del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) a información central de este CERFI (…) se obtuvo que posiblemente exista una planta de hidrocarburo ilícito en el municipio de Agua Dulce, Veracruz”, señala un reporte del 8 de enero del 2020 citado por MCCI.

Imágenes de la mini-refinería en Veracruz / Foto: MCCI

Mini-refinería es propiedad de un sujeto casado por una exdiputada del Verde Ecologista

Por cierto, el CNI fue el centro con el que el gobierno de AMLO sustituyó al Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN)… cuyo trabajo ayudó a inteligencia militar a elaborar un organigrama de una red dedicada al hechicoleo. En éste, ya aparecía Hernán Bermúdez como cabeza.

… el segundo al mando de esa agrupación que, para ese entonces, no había recibido nombre era nada menos que Carlos Tomás Díaz, conocido por ser asesor del secretario de Seguridad de Tabasco… sí, Hernán Bermúdez.

Organigrama de traficantes de combustible en épocas de Adán Augusto / Imagen: MCCI

De acuerdo con MCCI, en los informes de ese tiempo (2020 – 2021) se decía que la mini-refinería era de un traficante identificado como Alberto Ríos, El Texano. Sobre él también Proceso habla en una de sus más recientes investigaciones en la que revela el tráfico de combustible durante el gobierno de Adán Augusto en Tabasco.

Según revela Proceso, el dueño de la mini-refinería a la que “La Barredora” le vendía combustible robado, está casado con la exdiputado del Verde, Rosario Brindis… quien estuvo cercana a PEMEX en las épocas de Peña Nieto.