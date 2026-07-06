Lo que necesitas saber: Para ser más concreto, lo que se disolvió fue el Comité de Emergencia del Gobierno de Gaza creado por Hamás tras los ataques ocurridos en octubre de 2023.

Con la novedad que el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza anunció su disolución… y ahora, pasará a manos del Comité Nacional para la Administración de Gaza, un grupo de tecnócratas palestinos creados como parte del acuerdo de tregua mediados por Estados Unidos.

Foto: Alfo Medeiros-Pexels.

Gobierno de Hamás en Gaza anuncia su disolución

Así como lo leíste. El director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza, Ismail al Thawabta, fue el encargado de anunciar este cambio de administración en la Franja de Gaza.

Para ser más concreto, lo que se disolvió fue el Comité de Emergencia del Gobierno de Gaza creado por Hamás tras los ataques ocurridos en octubre de 2023.

La idea de esta medida es facilitar la transición administrativa y gubernamental, peeero aún no se irán del todo de la zona… pues aún quedarán en sus puestos “personal técnico y profesional”.

Foto: Hosny Salah-Pexels.

Comité tecnócrata palestino administrará la Franja de Gaza

Como ya te adelantábamos, quien tomará la riendas será el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), un grupo de tecnócratas palestinos creados como parte del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos.

El órgano (bajo la supervisión de Trump) deberá gestionar la Franja de Gaza durante el periodo de transición que “deje atrás” el conflicto con Israel.

Aunque eso sí, este proceso podría tardar. ¿Por qué? Resulta que el comité aún no ha podido ingresar a Gaza debido a las restricciones de Israel. Ademas de que la implementación total del plan de paz está estancado debido a la exigencia israelí del desarme de Hamás.