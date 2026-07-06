"Please Don't Take Me Home" es una adaptación de "Achy Breaky Heart" de Billy Ray Cyrus... o sea, "No Rompas Más" de Caballo Dorado.

Lo que necesitas saber: Para echarle sal a la herida, los ingleses entonaron en los túneles del estadio Azteca algo que seguramente se les hizo muy familiar a los fans mexicanos...

Ahhhhh qué con la selección. Grandes momentos, pero nos vamos a casa. Bueno, nos quedamos… los ingleses son los que se van (para continuar en competición) y, según el cántico que se echaron al final del encuentro contra la Selección Mexicana, no tenían muchas ganas.

Un cántico con una tonada harrrrrrrto familiar para México

Al finalizar el partido de 8vos de final, la hinchada inglesa reventó los túneles del estadio Azteca con el cántico “Please don’t take me home”, cuyos versos supieron no a burla… sino a aprecio que los paisanos de Paul McCartney forjaron con el país, aunque estuvieron pocos días en territorio mexicano.

Nomás para jugar, pero la estadía en México parece que les resultó por demás placentera (bueno, quién no iba a estar contento con la victoria)… por eso, no querían irse a casa. De ahí el cántico: “por favor no me lleves a casa”.

“Please Don’t Take Me Home” es una canción cuya tonada conocemos de sobra en México: nomás hay que escucharla detenidamente, para saber que es el hitazo de Caballo Dorado con el que se pone a bailar a medio mundo en bodas, fiestas empresariales y, últimamente, en el fan fest del Mundial.

Ingleses adaptaron canción de Billy Ray Cyrus

Así es: se trata de “No rompas más”… lo cual no quiere decir que el éxito de Caballo Dorado llegó a oídos ingleses. No. Recordemos que esta canción originalmente fue un trancazo popularizado por Billy Ray Cyrus, así que la versión del papá de Miley Cyrus fue la que los fans del futbol inglés tomaron y adaptaron para entonar en estadios

“Por favor no me lleves a casa, simplemente me quiero quedar en casa… no quiero ir a trabajar. Quiero quedarme aquí, bebiendo toda la cerveza”, dice la cotorrona versión de “Achy Breaky Heart”.

La primera vez que medios registraron que los ingleses entonaban el cántico “Please Dont’ Take Home” en un Mundial fue en 2018. Según la BBC, los “british” la cantaron en aquel entonces en un afán de alentar a su selección para que les prolongara la experiencia rusa (recordemos que el mundial de hace ocho años fue en la tierra de Putin).

En la justa disputada en Rusia, se oyó a la fanaticada inglesa echándose este cántico luego de ganar la tanda de penaltis frente a Colombia… ahora, repitieron la fórmula, lo hicieron tras vencer a México en casa, en el estadio Azteca (ouch).

Otros poderosos cánticos que los ingleses echan en los estadios a todo pulmón son “World in Motion” y “Three Lions ’98”… las cuales seguramente escucharemos en los próximos días porque, para nuestro pesar, Inglaterra es quien sigue en competición.