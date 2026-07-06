Más de un millón 350 mil personas y saldo blanco en las calles de CDMX en el partido México vs. Inglaterra

Lo que necesitas saber: CDMX registró saldo blanco y una asistencia de más de un millón 350 mil personas.

El saldo durante y después del partido de México contra Inglaterra fue “blanco”, con más de un millón 350 mil personas que se lanzaron a los distintos puntos para poder ver el partido en las calles de CDMX.

Poco después de que terminara el partido en que la Selección Nacional de México se despidiera del Mundial 2026 —con sus 3 sedes—, la jefa de Gobierno de CDMX compartió el reporte del operativo llevado a cabo en toda la ciudad y, principalmente, en el corredor Centro Histórico-Paseo de la Reforma.

Foto: @GobCDMX

Saldo blanco tras el partido de México vs. Inglaterra

Tras la muerte de cuatro personas durante los festejos del partido México vs. Ecuador, el gobierno de Ciudad de México anunció un operativo más robusto y controlado.

En aquella ocasión, el 30 de junio, cerca de 1.4 millones de personas —casi casi 16 veces el Estadio Azteca— asistieron a las inmediaciones del Ángel de la Independencia y la idea para el domingo 5 de julio fue descentralizar esta zona.

Foto: @GobCDMX

Clara Brugada dijo que el domingo se lanzaron más de un millón 350 mil personas a las calles —entre el Fan Fest del Zócalo de CDMX, Reforma y el Ángel de la Independencia— aunque además del operativo, algo cambió.

Tras el resultado, la gente comenzó a retirarse de Paseo de la Reforma, en una escena inusual a las celebraciones anteriores.

Con esto, México se despide como una de las sedes oficiales —fueron tres ciudades, Guadalajara, Monterrey y CDMX— del Mundial 2026, mientras sigue abierta una carpeta de investigación sobre la estampida en Paseo de la Reforma tras el partido México vs. Ecuador.

O el acompañamiento a las familias de las personas que murieron durante las celebraciones —de acuerdo con el secretario de Gobierno, César Cravioto, se apoyó a las familias con 50 mil pesos.

El mensaje de Claudia Sheinbaum

También poco después de que terminara el partido, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un mensaje para seguir apoyando a México, con la promesa de los jóvenes de la selección.

Aquí el mensaje: “A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido”.

Foto: @Claudiashein



