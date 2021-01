Grabación revela que Trump presionó a funcionario de Georgia para “encontrar” votos

Ni en una elección mexicana se había visto algo tan desquiciado como lo que este fin de semana reveló el Washington Post: una llamada de una hora de duración, en la que el presidente Donald Trump pide al secretario de Estado de Georgia checar si por ahí no hay no tiene los votos que le faltan para revertir su derrota en la elección presidencial del pasado 3 de noviembre.

“Sólo quiero encontrar 11 mil 780 votos (…) porque hemos ganado ese Estado”, se escucha decirle Trump al republicano Brad Raffensperger. ¿Lo más locochón del asunto? El presidente ya aceptó haber hecho la llamada y no encontró nada de malo en las presiones que realizó para que le fabriquen los votos que necesita para ganar el distrito electoral.

“[Raffensperger] No quiso, o no pudo, responder preguntas como la estafa de ‘papeletas bajo la mesa’, la destrucción de papeletas, lo de los ‘votantes’ de otros estados, los votantes muertos y más. ¡No tiene ni idea!”, acusó Trump en sus redes.

La llamada de Trump habría sido realizada el pasado sábado y el número de votos que pidió “encontrar” corresponde exactamente al número con el que ya se confirmó (en dos ocasiones) su derrota… más uno. De acuerdo con El País, el republicano perdió Georgia por 11 mil 779 votos.

Lo revelado por el New York Post muestra los últimos intentos del republicano para no abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero, esto luego de que sus intentos para anular los resultados en estados como Arizona, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, nomás no han prosperado… incluso su cuate, el fiscal William Barr (antes de ser corrido, claro), aceptó que no encontró ningún indicio para sostener las acusaciones de fraude electoral hechas por Trump.

“Es difícil concebir un acto más antidemocrático y anticonservador que una intervención federal para revertir los resultados certificados por los Estados y privar del derecho a voto a millones de estadounidenses”, señaló en un comunicado el expresidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, luego de que se difundió la nota del diario neoyorquino.

Habrá un “último” intento para revertir la derrota de Trump

Y pese a que en el mismo tono se han pronunciado muchos republicanos (como el exprecandidato presidencial, Mitt Romney) el próximo 6 de enero un grupo de congresistas van a dar sus últimas patadas de ahogado, con el objetivo de desconocer el último conteo de votos electorales y, así, alargar el trámite que lleve a la total confirmación de Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos.

Incluso, para ese día Trump ha llamado a romper la sana distancia (a la que nunca ha convocado, así que da igual) y realizar una mega protesta en Washington. Así que, si no les traen nada los Reyes, mínimo habrá show.