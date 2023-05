Aunque en varios medios se habla que Grupo México ya desistió de comprar Banamex (que para qué, si luego se lo van a quitar a la mala, como Ferrosur), AMLO dice que no es así… y, ultimadamente, si así fuera, hasta le conviene al gobierno federal (según).

“Yo hasta me había alegrado [cuando soltaron el rumor]”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “Hasta me alegré porque dije: ‘Bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada’”.

Foto: Cuartoscuro

Lo anterior quiere decir que, si Grupo México de Germán Larrea no quiere ya comprar Banamex, pues entonces el gobierno entraría al quite. No habría ningún tipo de perdida “porque es un negocio redondo”… y no sólo en lo que tiene que ver con la compra.

¿Larrea dijo “no voy a pagar por algo que me pueden quitar”?

Antes de hablar de números, AMLO desmintió que Grupo México se haya bajado de las negociaciones para la compra de Banamex. Sí, aceptó que el conglomerado de Larrea no está muy contento por lo que pasa con Ferrosur, pero de ahí a que ya no quieran adquirir el banco, pues no.

En medios aseguran que Grupo México ya se bajó de posible compra de banamex / Captura de pantalla

El rumor del desinterés de la compra nació por un tuit difundido por el analista financiero Darío Celis, el cual – claro – fue replicado harrrrrrtas veces. “No voy a pagar siete mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar”, citó Celis a Germán Larrea. Sin embargo, según comunicación de Presidencia, nunca eso nunca fue dicho por el dueño de Grupo México.

“Ya después se supo que es mentira”, aseguró AMLO, para luego echar datos de por qué Germán Larrea de Grupo México ni loco estaría pensando en desistir de comprar Banamex.

Foto: Cuartoscuro.

“¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos, este banco [Banamex] ha de haber ganado como unos… como ocho o 10 mil millones”.

De acuerdo con AMLO, que el gobierno adquiera Banamex no sólo sería importante por el manejo de dinero, sino porque así se estaría protegiendo a las personas que actualmente laboran en la institución y, además, para traerlo de vuelta a México. “Este es un banco como lo era Mexicana de Aviación (…) Banco Nacional de México y en la privatización se lo llevaron a Citigroup, a Estados Unidos, o sea, se convirtió en banco extranjero”.