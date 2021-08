Tarde… pero seguro: Llevarán a juicio a exguardia Nazi de 100 años de edad

Más de 75 años han pasado desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y en las próximas semanas, por fin, llegará la justicia a las puertas de un antiguo guardia Nazi. El hombre —que ya tiene más de 100 años de edad— enfrentará cargos relacionados al homicidio de más de 3 mil 500 personas.

Presuntamente, participó en estos crímenes cuando era custodio en un campo de concentración.

De acuerdo con Reuters, el antiguo guardia Nazi estuvo durante tres años —de 1942 al fin de la guerra, en 1945— como uno de los hombres uniformados en el campo de Sachsenhausen.

Los registros históricos del lugar, ubicado a unos cuantos kilómetros al norte de Berlín, señalan que el antiguo campamento Nazi era uno de los más importantes y crueles del Tercer Reich. Más de 200 mil personas estuvieron ahí detenidas y se estiman cerca de 30 mil muertes.

Al interior de esos terribles muros había centros de trabajo forzado, cámaras de gas y un área de experimentos médicos.

Volviendo al juicio del centenario simpatizante Nazi, se espera que el antiguo guardia se enfrente a las cortes de Alemania en el próximo mes de octubre.

Su nombre no se hizo público porque, al no estar convicto por sus presuntos crímenes, las leyes germanas prohiben nombrarlo. Únicamente —gracias a reportes como el de Reuters o el semanario Welt am Sonntag, que está siguiendo el caso— sabemos que tiene 100 años de edad y que pasará, al menos, dos horas diarias en el juicio.

Las acusaciones contra este antiguo guardia nazi son históricas, pero forman parte de un largo proceso de justicia.

Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó hace más de tres cuartos de siglo y obviamente, hay cada vez menos participantes del Tercer Reich vivos para enfrentarse a un juicio, las cortes en Alemania tienen cerca de 10 años buscando convicciones similares después que, en 2011, lograran un importantísimo precedente.

¿Cuál era? Que quien fuera guardia Nazi en esas épocas podría ser declarado culpable de los delitos en conjunto, sin señalamientos específicos de su participación.