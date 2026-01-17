Lo que necesitas saber: El total de casos acumulados del 20 de noviembre del 2024 al 29 de diciembre del 2025 es de 13,035.

Los casos del gusano barrenador en México siguen aumentando. En estados como Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Chiapas superan los 100 casos, mientras que en San Luis Potosí y Michoacán se registran menos casos. Aunque ambos registraron un aumento de la última semana de diciembre 2025 a la primera de enero del 2026.

Con todo y que el Gobierno Federal aseguró que la plaga estaba ‘contenida’, el sector ganadero continúa sufriendo sus consecuencias.

Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural // Detectaron un caso de gusano barrenador en el sur de México.

Casos activos del gusano barrenador en México

De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, hasta el 15 de enero del 2026, hay 701 casos activos de gusano barrenador en México.

De los cuales 404 afectan a especies bovinas, 191 caninas, 36 equinos, 43 suinos, 14 ovinos, 5 caprinos, 7 felinos y 1 aviar.

Hay que destacar que hasta el momento, no se reportan casos en humanos. En la última semana de diciembre del 2025 había 3 casos registrados.

Captura de pantalla

Chiapas es el estado que registra más casos a nivel nacional con 150. Mientras que, Tapachula es el municipio con más casos con 22. Acá les dejamos todas las entidades afectadas.

N° Estado Casos 1° Chiapas 150 2° Oaxaca 143 3° Veracruz 130 4° Guerrero 79 5° Yucatán 74 6° Quintana Roo 43 7° Puebla 16 8° Tabasco 16 9° Campeche 14 10° Estado de México 12 11° Tamaulipas 12 12° San Luis Potosí 7 13° Michoacán 5

Si bien los 701 son casos activos, el total de casos acumulados del 20 de noviembre del 2024 al 15 de enero del 2026 es de 13,911, más de los 13,035 con los que cerró el 2025. Tan solo en Chiapas se registraron, entre casos acumulados y activos, un total de 5525.

¿Qué hacer si detectan heridas de gusano en sus animales? Deben comunicarse de inmediato a los siguientes números; 55 3996 4462 (Whatsapp) y 800 751 2100 (llamada) o enviar un correo al siguiente email gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.