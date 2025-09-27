Lo que necesitas saber: Gustavo Petro propuso que la sede de la ONU se cambie de Estados Unidos a Doha, en Qatar.

Gustavo Petro no quedó nada feliz con la decisión de Estados Unidos de revocar su Visa. Acusa a Donald Trump de convertir cualquier organización que no comparta sus ideales en ‘terroristas’.

Y eso no es todo, Petro también dijo que Francia se equivocó, hace muchos años en regalarle a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, pues libertad es lo menos que existe en dicho país, según él.

Gustavo Petro, Presidente de Colombia / Foto: Facebook/gustavopetrourrego

¿Por qué le quitaron su visa a Gustavo Petro?

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Gustavo Petro, aprovechó su visita a Nueva York para ‘alborotar’ a los solados estadounidenses e incitarlos a desobedecer las ordenes que reciben. Y no se detuvo ahí, comparó a su homólogo con Hitler.

“Los migrantes no son criminales y no merecen la pena de muerte; hacerlo es un crimen contra la humanidad. Aléjese, Trump, de Hitler; aún hay tiempo”

Razón por la que decidieron revocar su vida, debido a sus acciones ‘imprudentes e incendiarias’.

“El presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias“.

Foto: Getty Images.

Gustavo Petro pide cambiar sede de la ONU

Después de quedarse sin Visa para entrar a Estados Unidos, Gustavo Petro propuso a la ONU cambiar de sede, dejar el territorio gobernado por Trump y probar un terreno ‘neutro’ como Doha.

También defendió su derecho de expresarse libremente, por lo que no entiende como pudo ser ‘reprendido’ solo por no compartir las mismas opiniones que Donald.

“El señor Trump ha violado los principios fundantes de la ONU. Hora de irse a un lugar más democrático. Propongo, Doha como sede de las Naciones Unidas.” Escribió Petro en su cuenta de X.