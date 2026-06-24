Lo que necesitas saber: El curioso error de fecha en la solicitud del diputado no pasó desapercibido... y en redes sociales ya lo señalan como un "viajero del tiempo".

Seguramente ya viste que algunos legisladores andan pidiendo licencias para buscan candidaturas en las próximas elecciones. Bueno, pues te venimos a contar del caso de Narro Céspedes, quien se volvió viral en redes sociales tras solicitar este permiso… para 1926.

Diputado Narro Céspedes // X:@NarroJose

Diputado pide licencia para buscar cargo en Zacatecas… en 1926

No, no es broma… pero vamos por partes. Resulta que el diputado morenista Narro Céspedes anunció que pedirá licencia para buscar la Coordinación de la Defensa de la 4T en Zacatecas.

Y quizá su petición hubiera pasado desapercibida como la de otros diputados más… si no hubiera sido porque al momento de anunciarla, señaló que sería la fecha de su licencia sería para hace 100 años.

“Solicito se me otorgue licencia temporal para separarme del cargo que actualmente desempeño como diputado federal por el periodo comprendido del 25 de junio al 31 de agosto de 1926”, afirmó.

¿Error en el discurso o viajero del tiempo?

Seguramente se te vino a la mente que el diputado es un verdadero viajero del tiempo… pero bien dicen que la realidad suele ser decepcionante.

Y es que en realidad, Céspedes se refería al 31 de agosto de 2026 pero al momento de leer su intervención no corrigió su error en el momento.

En fin. Su solicitud ya fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y pasará como otro más de los osos que hacen nuestros políticos.