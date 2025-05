Lo que necesitas saber: El siguiente día libre para los estudiantes de nivel básico será el viernes 30 de mayo por el Consejo Técnico Escolar Sesión Extraordinaria.

¿Hay clases el 15 de mayo? Esa es una pregúnta que seguro muchos padres, madres y alumnos se han hecho. Y es que justamente el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro y la maestra.

Por allá de 1917, el presidente Venustiano Carranza decretó que dicho día fuera dedicado a reconocer la labor que hacen las y los maestros hacen en todo el país en cualquier nivel.

Foto: María José Martínez-Cuartoscuro.

No habrá clases el 15 de mayo 2025

De acuerdo con el calendario de la SEP 2024 -2025, el 15 de mayo del 2025 habrá suspensión de clases para celebrar el Día del Maestro y Maestra. Pero ojo, porque eso no significa que tendrá puente.

El Día del Maestro cae en jueves, ese día no hay clases, pero el viernes 16 sí habrá. No hay talleres ni nada, así que, está vez ni los maestros, ni los padres y madres de familia podrán irse de puente.

Calendario Sep 2024 -2025 / SEP

El siguiente día libre para los estudiantes de nivel básico será el viernes 30 de mayo por el Consejo Técnico Escolar Sesión Extraordinaria. Y de ahí tendrán que esperar hasta el viernes 27 de junio.

Ahora ya saben, no habrá clases el 15 de mayo, pero si el viernes 16, así que no, no se pueden ir de puente, al menos no de forma autorizada. Hagánlo bajo su propio riesgo de falta.